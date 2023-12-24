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2場戰爭、50場選舉 明年全球經濟遇日益升高的地緣政治風險

白宮寶座危險了 關鍵州民主黨人憂被拜登拖累選情

白宮寶座危險了 關鍵州民主黨人憂被拜登拖累選情

編譯潘勛／綜合24日電
拜登總統在前往大衛營過聖誕節前，接受媒體訪問。許多參選2024年國會議員的民主黨人表示，愈來愈擔心拜登總統的施政認可率低迷，不獲選民認同，不但將讓民主黨失去白宮寶座，也可能傷及他們的選情。(路透)
拜登總統在前往大衛營過聖誕節前，接受媒體訪問。許多參選2024年國會議員的民主黨人表示，愈來愈擔心拜登總統的施政認可率低迷，不獲選民認同，不但將讓民主黨失去白宮寶座，也可能傷及他們的選情。(路透)

在許多關鍵州參選2024年國會議員的民主黨人表示，愈來愈擔心拜登總統的施政認可率低迷，選民厭惡他的領導，不僅將讓民主黨失去白宮寶座，也傷及他們的選情；拜登的選舉活動不夠，無法激起選民熱情。

紐約時報報導，這些民主黨人憂心，拜登選戰陣營在屈指可數、可能決定明年總統選情的州，就打造強大組織而言，實在太慢。他們另指出，拜登的民調數字，在那些州遠遠落後給民主黨有意競選國會議員的人，而且在重要的選民群體如非裔、拉美裔當中，也十分吃力。

在亞利桑納州，民主黨民調發現，拜登就馬里考帕郡(Maricopa County)拉美裔選民方面，輸給前總統川普。而在密西根州，拜登的施政認可率，輸給同黨州長惠特默(Gretchen Whitmer)達驚人的15個百分點，也失去非裔及阿拉伯裔選民的支持。

在喬治亞州，官員們表示，拜登的經濟訊息還沒打入選民心中，部分原因在選民認為，共和黨籍的州長坎普(Brian Kemp)由許多州內的新經濟施政而狂撈政治得分。

喬州沙凡納(Savannah)市長約翰遜(Van Johnson)表示，自己極為憂心；拜登人格偉大，肯定也有極大成就，但喬州東南區對他無感。

拜登的高層官員及最熱忱的代理人幾個月來堅稱，一旦選民了解川普將成為共和黨的提名人，可能明年1月就確定，屆時拜登的選情就會改觀。拜登團隊主張，到那時候，選戰就會轉型，由全民公審拜登政績，變成在拜登與川普之間做個選擇。川普那一派極右共和黨自2016年以來，大多數重要選舉都輸。

川普遭控91項重罪，而且至少目前被禁止登上科羅拉多州選票。按排定時程，川普3月將出席受審自己被控的第一起刑案，話雖如此，庭審也可能延後。雖說他被檢方起訴，反倒提升他在共和黨初選選民的支持力道，但拜登團隊相信，獨立選民會對川普反感。

但約翰遜市長等人不敢打包票。約翰遜表示，在兩人間做個選擇是「負面策略」，而且共和黨人對明年選舉比民主黨人熱情得多；他瞧不到民主黨人的熱情，生怕為造勢做得太少、為期已晚。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 民主黨 川普

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