WSJ：以軍與真主黨曾差點打起來 拜登致電內唐亞胡力挽狂瀾

以色列10月11日接獲真主黨準備發動跨境攻擊，遂打算先下手為強，最終在美國總統拜登勸說情報不符下，總理內唐亞胡終止行動。拜登10月18出訪以色列表達支持立場。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，以巴衝突爆發不出幾日，以色列 情報單位10月11日接獲黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨（Hezbollah）準備趁勢發動跨境攻擊，因此國防軍打算先下手為強；當時以色列軍機盤旋北部邊境等待一聲令下，美國總統拜登 及時致電總理內唐亞胡表示與美方情報不符，最終國防軍終止行動。

10月11日清晨6點30分左右，以色列官員緊急通知白宮表示真主黨策畫襲擊，以色列打算先下手為強，發動先制攻擊。當時美國情報、軍事及國安單位等高級官員上午隨即召開會議，會中包括中央情報局局長伯恩斯（William Burns）、國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部 長奧斯丁（Lloyd Austin）和參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）。

會中討論以色列先發制人的攻擊行動，且一致認定以方情報不符合美方情報。

拜登聽取會報後致電內唐亞胡，敦促他仔細斟酌行動的後果並且收手。起初內唐亞胡不以為然，不過內閣尤其是國防部長葛朗特（Yoav Gallant）解釋恐怕導致更大的戰爭，不利於在以巴衝突中取得優勢。經過45分鐘討論，內唐亞胡表示會和內閣再行討論並結束通話。

同一時間，以色列北部軍隊收到真主黨可能通過滑翔翼和駕車闖入邊境，同時向北部邊境發布警戒通知，要求全民進入防空洞避難。

美、以官員表示，後來證實這又是虛驚一場，並且在美方堅持情報並未顯示真主黨即將發動襲擊下，以色列官員經過約六個小時來回通話商議才同意終止行動。

自從以巴衝突爆發以來，拜登政府極力透過外交斡旋避免以色列北部和黎巴嫩接壤邊境的局勢升溫，當地幾乎每天發生以軍和真主黨及巴勒斯坦武裝分子的交火事件。對此，美國更出動兩批航空母艦打擊群及一艘核動力潛艇坐鎮地中海東部。

最近，美國更成立一支擴大海上防衛部隊「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian），聯手歐洲和非洲等9個盟邦，共同保障行經紅海的商船免受葉門叛軍青年運動（Houthi）攻擊並維持航運安全。

事實上直至現在，雙邊誤判情勢的風險一直存在。

至今在黎巴嫩的武裝分子襲擊以色列超過200次，造成10人喪命，其中包括7名以色列士兵。以色列則在黎巴嫩南部回敬近1,000次攻擊，釀成超過120名真主黨戰士及10名黎巴嫩平民死亡。