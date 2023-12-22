美國沒否決 安理會通過決議 擴大加薩人道援助、未要求停火

聯合國安全理事會22日通過一項決議，呼籲向加薩大規模提供人道援助，但未要求停火。（新華社）

聯合國 安全理事會22日通過一項決議，呼籲向加薩 大規模提供人道援助，但並未要求停火，僅呼籲創造「可持續停止敵對行動的條件」，以避免美國否決。

安理會15個成員國，有13個投下支持票，屬於常任理事國的美國及俄羅斯棄權。俄羅斯曾提出修訂，恢復要求停止敵對行動，遭到美國否決。最終被採用版本的字眼較為溫和，僅呼籲創造「可持續停止敵對行動的條件」。

然而，聯合國秘書長古特雷斯懷疑，在沒有停火的情況下，僅靠該決議能否為有效的救援行動創造條件，稱真正問題是，以色列發動此次攻勢給加薩境內人道主義援助的分發造成龐大障礙。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，華府以壓倒性多數支持該決議，但仍投下棄權票，因為該決議沒有譴責巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 。

她表示，對於該決議案及一些安理會成員沒有譴責哈瑪斯進行可怕襲擊感到失望且震驚，認為哈瑪斯無意令加薩持久和平，並決心一再重演10月7日對以色列的突襲。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）則表示，美國已使該決議失去效力，稱決議案的措辭已被極大中性化，讓以色列軍隊擁有完全的行動自由。

涅班濟亞說，「任何投票支持目前措辭版本的人都將為此承擔責任，實質上成為破壞加薩的同謀」。