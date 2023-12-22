拜登簽署國防授權法 援烏助台、明年軍人加薪5.2%

拜登對烏國堅定援助。（美聯社）

美國總統拜登22日簽署2024財年國防授權法，明年度的國防預算 將為軍人加薪5.2%、抗俄援烏、支持澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），並協助台灣強化自我防衛能力。

拜登透過聲明表示，國防授權法為國防部 、能源部的國家安全計畫、國務院與情報部門提供撥款，為美軍嚇阻未來的衝突提供必要授權。

明年度國防授權法匡列預算金額達8837億美元，包含為軍人加薪5.2%；聚焦投資打造戰艦、潛艦、飛機、戰車、長程火砲等其他裝備，以維持美國的戰鬥優勢；透過支持歐洲威懾計畫以及軍援烏克蘭計畫來抗俄援烏。

此外，法案揭櫫美國政府明年將持續支持AUKUS，讓美國與英國在未來能協助澳洲 發展其核動力潛艦艦隊，包含美國出售至多3艘維吉尼亞級潛艦給澳洲，同意澳洲出資來支持美國的潛艦工業，簡化造艦的技術共享流程。

針對美國在印太區域的投資，法案授權為明年度的太平洋威懾計畫投入147億美元，並建立太平洋競爭計畫，讓印太司令部增加在區域的行動頻率和規模，行動預算13億美元，用來嚇阻中國大陸。

國防授權法為烏克蘭、台灣和以色列提供軍援的暫時授權，並重申根據美中三聯合公報、台灣關係法和六項保證，來強化美台夥伴關係，並以促進台灣防衛能力與和平發展兩岸關係為目標。

明年度的國防授權法有關台灣部分，聚焦在戰力建構、列管軍售交付進度、分析北京侵台對全球經濟的影響並準備經濟制裁工具，以及美台軍事合作等議題。

法案要求美台擴大或建立全面的軍事訓練計畫；並要求國防部長與台灣國防官員協調後，為台灣軍隊建立全面的訓練、諮詢與制度化的戰力建構計畫。

台灣對美軍購魚叉飛彈卻遲未交貨，引發關注。國會要求國務卿與國防部長未來四年內、每180天向國會報告一次對台灣安全援助的進度，必須說明提供的防衛物資與服務內容、價值、負責的辦公室以及供應商，要求報告各項防衛物資和服務預計交付的時間表，並管理延遲超過3個月以上的項目。

國防授權法要求國防部在法案通過後180天內，啟動與台灣的軍事數位安全合作建構計畫，包含維護軍事網路、基礎建設與系統的安全，對抗惡意的網路行動，運用美國的商務和國防網路安全科技來保護台灣的軍事網路、基礎建設和系統等。