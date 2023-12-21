王毅和菲律賓外長通話 「中菲關係已站在十字路口」

中國外長王毅與菲律賓外長馬納羅通話時揚言，若菲方在南海「誤判形勢，一意孤行」，甚至「與不懷好意的外部勢力相互勾聯」生事生亂，中方必將堅決回應。(美聯社資料照)

中國外長王毅 昨天與菲律賓外長馬納羅通話時揚言，若菲方在南海「誤判形勢，一意孤行」，甚至「與不懷好意的外部勢力相互勾聯」生事生亂，中方必將堅決回應；馬納羅則說，菲方盼以「雙方均能接受的方式」管控好分歧。

中國外交部20日深夜透過官網公布王毅與馬納羅（Enrique Manalo）的通話內容，雙方作出上述表態。

王毅宣稱，當前中菲關係面臨嚴重困難，根源在於菲方「改變了迄今的政策立場，背棄了自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利」。中菲關係已「站在十字路口」，面臨「何去何從的選擇」，菲方「務必要慎重行事」。

他說，奉勸菲方「不要沿著錯誤的方向走下去」，而應盡快回到「正確的道路上」來。當務之急是妥善處理和管控好當前海上局勢。中菲是一衣帶水的鄰居，對存在的爭議應該「商量著辦」。這不僅是鄰國之間行之有效的相處之道，也是中菲關係得以轉圜的有益經驗。

王毅警告，中方始終致力於透過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定。但如果菲方「誤判形勢，一意孤行」，甚至「與不懷好意的外部勢力相互勾聯」，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

根據公布內容，馬納羅說明菲方在仁愛暗沙問題上的看法，表示菲方希望以「雙方均能接受的方式」管控好分歧，推動緊張局勢降溫，防止衝突。願本著誠意與中方加強對話，發揮好兩國「海上問題溝通機制」作用，共同尋求解決問題的辦法。

公布提到，雙方同意盡早舉行「南海問題雙邊磋商機制會議」，並為此積極創造條件。