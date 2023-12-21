我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王毅和菲律賓外長通話 「中菲關係已站在十字路口」

紐約市測速攝像9個月開50萬張罰單 收2.2億罰款

王毅和菲律賓外長通話 「中菲關係已站在十字路口」

中央社記者邱國強北京21日電
中國外長王毅與菲律賓外長馬納羅通話時揚言，若菲方在南海「誤判形勢，一意孤行」，甚至「與不懷好意的外部勢力相互勾聯」生事生亂，中方必將堅決回應。(美聯社資料照)
中國外長王毅與菲律賓外長馬納羅通話時揚言，若菲方在南海「誤判形勢，一意孤行」，甚至「與不懷好意的外部勢力相互勾聯」生事生亂，中方必將堅決回應。(美聯社資料照)

中國外長王毅昨天與菲律賓外長馬納羅通話時揚言，若菲方在南海「誤判形勢，一意孤行」，甚至「與不懷好意的外部勢力相互勾聯」生事生亂，中方必將堅決回應；馬納羅則說，菲方盼以「雙方均能接受的方式」管控好分歧。

中國外交部20日深夜透過官網公布王毅與馬納羅（Enrique Manalo）的通話內容，雙方作出上述表態。

王毅宣稱，當前中菲關係面臨嚴重困難，根源在於菲方「改變了迄今的政策立場，背棄了自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利」。中菲關係已「站在十字路口」，面臨「何去何從的選擇」，菲方「務必要慎重行事」。

他說，奉勸菲方「不要沿著錯誤的方向走下去」，而應盡快回到「正確的道路上」來。當務之急是妥善處理和管控好當前海上局勢。中菲是一衣帶水的鄰居，對存在的爭議應該「商量著辦」。這不僅是鄰國之間行之有效的相處之道，也是中菲關係得以轉圜的有益經驗。

王毅警告，中方始終致力於透過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定。但如果菲方「誤判形勢，一意孤行」，甚至「與不懷好意的外部勢力相互勾聯」，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

根據公布內容，馬納羅說明菲方在仁愛暗沙問題上的看法，表示菲方希望以「雙方均能接受的方式」管控好分歧，推動緊張局勢降溫，防止衝突。願本著誠意與中方加強對話，發揮好兩國「海上問題溝通機制」作用，共同尋求解決問題的辦法。

公布提到，雙方同意盡早舉行「南海問題雙邊磋商機制會議」，並為此積極創造條件。

王毅

上一則

路透：展望2024 美中會有新動盪

延伸閱讀

王毅見北韓副外長 「堅定相互支持、相互信任」

王毅見北韓副外長 「堅定相互支持、相互信任」
王毅見緬軍政府外長 緬尋求中國助邊境維穩

王毅見緬軍政府外長 緬尋求中國助邊境維穩
王毅布林肯通話 中促美不得縱容台獨

王毅布林肯通話 中促美不得縱容台獨
布林肯與王毅通話談中東衝突 雙方強調延續拜習會進展

布林肯與王毅通話談中東衝突 雙方強調延續拜習會進展

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院