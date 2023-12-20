哈瑪斯衛生部公布加薩逾2萬人慘死 WHO認數據可靠

加薩衛生部統計指出，以色列與哈瑪斯開戰以來，總計超過2萬人喪命。(新華社)

以巴戰爭自10月7日開打至今仍未有停歇跡象，加薩 衛生部統計指出，以色列 與哈瑪斯 開戰以來，排除7天停火期，平均每天有近300人死亡，總計超過2萬人喪命，占該地區總人口的百分之一。

BBC報導，加薩走廊由哈瑪斯所控制的衛生部的數據顯示，自從以色列與哈瑪斯雙方之間爆發衝突以來，平均每天有將近300人死亡，該數據不包括為期7天的停火。對此，世界衛生組織（WHO）東地中海區域辦公室緊急事務主任布瑞南（Richard Brennan）認為，上述數據是可信的。

然而，統計死亡人數在任何爆發戰爭的地區來說都是一項挑戰，因此加薩醫生表示，死亡人數可能更多，因為其中不包括被掩埋在建築物廢墟下或未送往醫院的死者。

倫敦大學經濟學教授斯帕加特（Michael Spagat）專門研究世界各地衝突所造成的死亡人數，他表示，這場戰爭中的罹難人數「異常高」，稱「在2008年以來的一系列加薩戰爭中，當前這場戰爭無論是在死亡人數還是在無差別殺戮程度上都是史無前例」。

哈瑪斯衛生部數據指出，在加薩當前衝突期間遇害的人中，婦女和兒童約占70%。但數據並未區分男性平民和軍人。