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以色列提議休戰一周換所有人質 哈瑪斯拒絕

中央社╱耶路撒冷20日電
一名女子在以色列拉馬干看著遭哈瑪斯組織綁架的人質照片。（美聯社）
一名女子在以色列拉馬干看著遭哈瑪斯組織綁架的人質照片。（美聯社）

「華爾街日報」報導，以色列哈瑪斯提議加薩（Gaza）休戰一周以換取約40名人質，包括所有仍遭這個組織扣押的婦孺，但已遭這個巴勒斯坦伊斯蘭主義組織拒絕。

哈瑪斯（Hamas）據報告訴埃及斡旋人員說，以色列必須停止在加薩走廊的軍事行動，才能開始討論任何潛在協議。就算到了那個階段，哈瑪斯說，以色列將必須釋放境內所有巴勒斯坦囚犯，他們才會讓剩餘人質返家。報導指出，目前仍遭哈瑪斯扣押的人質約達100人。

以色列已表明不會暫停軍事行動，並說要以這樣的條件啟動談判是行不通的。

此外，路透報導，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）今天訪問埃及，為一個多月以來首見。消息人士形容這是一次罕見的個人外交干預；此時爭取最新停火協議、好讓物資進入加薩並讓更多人質獲釋的談判，正如火如荼進行當中。

哈尼雅通常住在卡達，且唯有在有可能出現進展情況下才會公開介入外交。

他上一次走訪埃及是在11月初，也就是加薩迄今唯一一次停火協議對外公布之前。那一次以哈暫停交火一周，期間看到哈瑪斯將10月7日突襲以色列時擄走的約240名人質，放走約110人。

了解談判情況的消息人士表示，特使們討論重點聚焦在新的休戰協議下，仍被哈瑪斯扣押的人質當中哪些可以被釋放，以及以色列可以釋放哪些巴勒斯坦囚犯作為交換條件。

這名匿名消息人士表示，以色列堅持哈瑪斯手上握有的人質中，所有婦女和體弱男性都獲釋。被判犯下重罪的巴勒斯坦人，則可能會被列入以色列釋囚名單上。

美國總統拜登今天稍晚時表示，他並不預期以哈第二次的釋放人質協議會於近期內取得共識，不過他向媒體補充說：「我們在努力推動了。」

哈瑪斯 以色列 加薩

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