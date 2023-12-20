習近平渴望統一兩岸「不是新聞」 白宮重申一中政策

白宮國安會戰略溝通協調官柯比。歐新社

白宮國安會戰略溝通協調官柯比 （John Kirby）20日表示，中國國家主席習近平 渴望統一兩岸，這不是新的；美國信守一個中國政策，不支持台灣獨立或兩岸任一方片面改變現狀，美國總統拜登 認為「沒有理由發生衝突。」

美國國家廣播公司新聞網（NBC） 率先獨家報導，習近平在上月舊金山峰會時告訴拜登，北京將統一台灣，但時間表還沒有確定；比起武力，中方更希望和平統一。

美國廣播公司（ABC）稍晚也獲得美國官員的私下證實，ABC報導指，習近平多次公開表示過同樣立場，值得關注的是，在一場目標為緩和雙邊關係的峰會上，習近平仍如此直言不諱。

柯比隨拜登前往威斯康辛州參加活動，在總統專機空軍一號上告訴媒體，不會透露兩國元首談話的具體細節。

柯比說，習近平早已公開且明確地談論他對統一的渴望，報導所指不是新的也沒有什麼不同。

柯比表示，美國的立場也很清楚，美國奉行一中政策，不支持台灣獨立，也不支持兩岸任一方片面改變現狀（尤其是透過武力）；正如拜登所說「沒有理由發生衝突。」

國務卿布林肯（Antony Blinken）10月下旬對訪問華府的中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策，主張美國反對兩岸任一方片面改變現狀，期待以和平方式解決兩岸歧見，並說，美國依然致力於維護台灣海峽的和平與穩定。