我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了

有些人就是不知該送啥禮物？這些點子讓你參考

台企捲入美中貿易紛爭 鴻海2子公司首列美未經核實清單

記者林宸誼、吳凱中、江睿智／即時報導
美國商務部十九日公布最新「未經核實清單」，有十三家中國企業上榜，其中包括兩家鴻海集團旗下生產網通、伺服器的子公司，這也是台資上市櫃公司關係企業首度遭列入清單。本報資料照片
美國商務部十九日公布最新「未經核實清單」，有十三家中國企業上榜，其中包括兩家鴻海集團旗下生產網通、伺服器的子公司，這也是台資上市櫃公司關係企業首度遭列入清單。本報資料照片

美中貿易紛爭延燒，鴻海集團也無法倖免。美國商務部工業和安全局（ＢＩＳ）19日公告，將13家中國企業列入「未經核實清單」（Unverified List），其中鴻海集團旗下生產網通、伺服器等當紅產品的天津富聯精密電子，以及南寧富桂精密工業兩家子公司也上榜，這是台資上市櫃公司關係企業首度遭列入清單，也是鴻海集團首度捲入美國貿易觀察／管制名單當中。

路透報導，「未經核實清單」是美國用來阻止敏感商品和技術落入不當對象的工具之一。業界認為，美方最新名單意味網通、伺服器等產品進入美方「雷達區」。對於兩家子公司遭美方列入名單，鴻海集團昨日沒有回應。

這次被列入清單的包括江蘇的至純科技、北京盛博協通科技、廣州信威交通、廈門貝萊勝電子、天津富聯精密電子與南寧富桂精密工業、深圳金格琅科技、西安億爾達嘉益建材檢驗等。其中天津富聯精密電子和南寧富桂精密工業，是富士康旗下子公司，也是工業富聯旗下企業，受消息影響，工業富聯昨天股價重挫4.09%，鴻海卻逆勢上揚，上漲兩元、收在104.5元。

根據公開資料顯示，天津富聯精密電子主要從事伺服器、記憶體、機櫃等雲端運算產品的研發與製造；至於南寧富桂精密工業主要業務包括開發、生產新型電子元器件、寬頻接入網通信系統設備。

經濟部官員表示，「未經核實清單」與「實體清單」（Entity List）不同，後者是禁止出口清單，前者是指美國出口商要出口產品至名單上公司時，須事先進行更多盡職調查，因為美國的主管機關也會進行更多的查核工作。

一旦被美方列入「未經核實清單」，台灣官員說，並不會影響美國廠商對清單上公司的出口，但須多一道查核手續與成本。美國也會持續修正「未經核實清單」，只要遵守美方規定就有機會從名單上除名，也呼籲台廠要多加注意執行細節的變化，並且作好法遵。

外電報導，根據拜登政府政策，如果外國政府阻止美國官員對「未經核實清單」的企業實地查驗，華府將在60天後將其列入「實體清單」；若成功完成查驗，會將公司從清單除名。

對於美國商務部的舉動，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，美方仍在持續擴大國家安全概念，對特定中國企業採取歧視性、不公平的作法，不斷地將經貿問題政治化、武器化，此次將中國企業列入未經核實名單便是其中一例。

鴻海 商務部 拜登

上一則

NBC：中國要拜登在拜習會後發聲明反台獨 白宮拒絕

延伸閱讀

美國將13家中企列入未經核實公司清單 富士康旗下2家也在名單中

美國將13家中企列入未經核實公司清單 富士康旗下2家也在名單中
富士康新事業發展集團 注資7000萬美元布局電動車

富士康新事業發展集團 注資7000萬美元布局電動車
路透：鴻海加碼投資印度17億元 新廠預定4月生產iPhone

路透：鴻海加碼投資印度17億元 新廠預定4月生產iPhone
鴻海要在印度複製中國經驗的難題之一：勞工宿舍問題

鴻海要在印度複製中國經驗的難題之一：勞工宿舍問題

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18

超人氣

更多 >
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單
亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海
2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌
香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑
科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票