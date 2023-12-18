護照申辦「重回疫前」 最快6周取件 加60元2～3周搞定

國務院宣布，國人目前申請護照可在六周到八周內領件，處理時間已恢復至新冠肺炎疫情之前的情況。(美聯社)

國務院 (The U.S. State Department)18日宣布，國人目前申請護照可在六周到八周內領件，處理時間已恢復至新冠肺炎疫情 之前的情況。

國務院聲明指出，一般護照申請處理時間約六周到八周，加價60元的急件可在二周到三周領件。

國務院聲明表示，「我們實踐回歸2020年3月標準的承諾，這反映職員致力為民服務。」

今年初，疫情相關因素和海外旅遊激增仍影響護照申請處理程序，數千人的出國計畫受影響。

今年7月期間，一般護照申請處理時間約10周到13周，急件仍要七周到九周。

國務院表示，今年夏季有幾周，共收到近40萬人申請護照。

國務院發言人表示，國務院的員工人數自2022年12月增加12%，另將陸續雇用數百人。

國務院職員超時工作數十萬個小時，今年1月到10月，國務院每月允許加班3萬小時到4萬小時，國務院另招募各種增援團隊的志工，包括退休 人員和新進人員。

約48%美國人持有護照，同比1990年僅5%，目前約有超過1億6000萬本有效的美國護照正在流通，比2007年多近一倍。

護照發放速度恢復疫前水準，儘管聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration)近期在全美各機場的安檢負荷吃重，但跡象顯示隨著經濟放緩，乘客減少開支，新冠疫情後的「報復性旅行」趨勢已逐漸放緩。