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重啟釋放人質談判露曙光 美以情報與國防首長會談

編譯茅毅／即時報導

華爾街日報18日報導，美國情報及國防首長正分別和以色列對口官員商討，希望重啟協議讓巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯擄走的人質獲釋。報導認為，美國派出這些最高官員，顯示拜登政府試圖解決此一人質談判史上最複雜情勢，並中止10月以哈開戰後加薩走廊血流成河的情況。

該報引述若干埃及官員與1位知情人士報導，美國中情局（CIA）局長伯恩斯18日飛抵波蘭華沙，和以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞及卡達總理穆罕默德會談。1位美國官員指稱，相關會談旨在重新開始商討使人質獲釋。

與此同時，美國國防部長奧斯丁偕參謀首長聯席會議主席布朗18日飛抵以色列特拉維夫，與以色列總理內唐亞胡領導的戰爭內閣進行最新討論，包括內唐亞胡、防長葛朗特和政務委員甘茨。該報導說，以軍15日竟誤殺已舉白旗的3名以色列人質，已使相關會談的急迫性增加。

伯恩斯11月也曾在卡達杜哈與巴尼及幾位卡達高官會談，相關討論最終促成11月休戰1周並使人質獲釋。以色列當局宣稱，自10月開戰以來，有兩百多人遭巴勒斯坦武裝團體挾持淪為人質。

奧斯丁18日會晤葛朗特後表明，他正尋求以方「非常清楚地表達」對加薩作戰行動的評估。美國有線電視新聞網（CNN）報導，他也可望對以哈戰後以色列對加薩的計畫提出看法。

加薩衛生部說，在開戰後，加薩已至少18787人喪生、5萬多人受傷。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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