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德媒：中國間諜悄無聲息 注重長遠滲透

中央社東京17日綜合外電報導
德國之聲報導指出，中國間諜相較俄國，更注重長期潛伏持續窺探訊息，終極目標是超越美國成為全球頭號強國。圖為國土安全部對網路安全發出的警告。(美聯社)
德國之聲報導指出，中國間諜相較俄國，更注重長期潛伏持續窺探訊息，終極目標是超越美國成為全球頭號強國。圖為國土安全部對網路安全發出的警告。(美聯社)

德國媒體發表最新文章探討中國間諜機關對德國社會的全方面滲透，引述專家評論指出，中國間諜相較俄羅斯悄無聲息，更注重長期潛伏持續窺探訊息，終極目標是超越美國成為全球頭號強國。

德國之聲16日報導，最新一期的德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）發表長文，盤點了中國間諜機關對德國社會各界的全方面滲透。

文章指與俄羅斯間諜明目張膽地在西方國家搞暗殺行動不同，中國間諜或者駭客幾乎不會採用激烈的手段。中國也絕對不會像俄羅斯駭客那樣，在西方國家大選期間高調提出對某些政客不利的證據，而是會著眼於長遠目標，長期潛伏並悄悄地持續窺探訊息。

「明鏡周刊」援引不同智庫的報告指出，中國間諜機構這種悄無聲息的做法，長遠來看，破壞力一點也不小。

根據德國墨卡托中國研究中心（MERICS）一項針對千餘家德國企業的調查，僅在去年，就有約730家受訪企業表示遭遇過駭客攻擊，其中42%可以判定至少遭遇過一次來自中國的攻擊。

「明鏡周刊」引述德國「聯邦憲法保護局」（BfV）局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）指出，如果俄羅斯對歐洲的威脅可以比作一場風暴，那麼中國對歐洲的長期威脅就堪稱氣候變化。

文章認為，不論是有針對性地收購具有戰略意義的歐洲企業，還是對海外中國異議人士的密切監控，都服務於一個終極目標，即讓中國在本世紀中葉超越美國，成為科技、經濟、軍事領域的全球頭號強國。

文章表示，不少德國政界高官以及曾經從政的知名人物都已經被中國方面拉攏，程度不一地成為了中國利益的代言人。

對此，德國馬歇爾基金會長年研究中國對西方社會滲透的專家馬曉月（Mareike Ohlberg）指出，中國正在針對性地利用民主體制的弱點，從而試圖埋葬民主制度。

此外，「明鏡周刊」留意到許多旅居德國的中國異議人士屢遭北京方面的騷擾。例如德國聯邦議員、曾任議會人權委員會主席的布蘭德（Michael Brand）。

布蘭德2020年在電視節目中公開警告中國威脅後遭遇到匿名騷擾，他的手機突然「發瘋」；德國安全部門建議布蘭德徹底粉碎這部手機。布蘭德說，至今不相信這只是巧合，應是以駭客行為對一名議員進行恫嚇。

他呼籲聯邦政府設立一個熱線電話機制，為這些外國情報機關騷擾行為的受害者提供及時幫助。

德國 間諜 俄羅斯

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