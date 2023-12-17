我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗死因惹猜測

美前參議員到台灣出差遺失iPhone 警半小時尋回

參議員難得周末加班 援以烏台包裹方案協商有進展

中央社華盛頓17日綜合外電報導
共和黨參議員蘭福德(右)在國會與記者交談。(美聯社)
共和黨參議員蘭福德(右)在國會與記者交談。(美聯社)

參議員罕見於周末就修正邊境安全政策會商，盼敲定可行架構，使得對烏克蘭、以色列和台灣的援助方案解除卡關有其可能。民主黨重量級議員對達成決議表達「非常樂觀」。

法新社報導，民主黨中間派參議員曼欽（Joe Manchin）今天告訴有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）：「我很受鼓舞，他們正朝非常正面方向前進，這讓我非常樂觀。」

他表示，跟兩黨和白宮的談判代表都保持聯繫，「他們了解邊境破損」，必須修補。

政治新聞網站POLITICO報導，獨立議員席納瑪（Kyrsten Sinema）、民主黨籍的墨菲（Chris Murphy）、共和黨籍的藍福德（James Lankford）與國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）、高階幕僚等官員昨天展開約兩小時會商，尋求針對修正邊境安全政策達成妥協。

墨菲告訴記者：「沒有人衝出房間，這是個好消息。我們得讓法案於年底前過關，我樂於儘快與參議員們詳細商討這項議題。」

他強調：「這是美國法律最艱難、最緊密相關的部分。移民法很複雜、錯綜複雜、相互牽連。」

昨天上午參與商討的所有主要人員都表示取得進展，不過都拒絕討論細節。他們強調計劃整個周末繼續致力於此。

他們後來又於昨天下午開會將近一個小時，並且讓彼此的幕僚在附近房間內開會。藍福德指出，幕僚作業繼續一整天，參議員們則要到今天下午才會再次會商。

多名與會人員強調，草擬的文本複雜而詳盡，不管是個別議員或交付全黨討論都得花時間，才能進入表決程序。

藍福德說：「我們真的取得進展，但那真的非常技術性而且速度緩慢。我們得（於周末結束前）敲定架構…顯然大家都等待著能夠聽到確切情況和到底發生什麼事。」

有關藍福德表示須於周末結束前達成可行架構的主張，後來也得到墨菲認可。

他說：「說實在的，為了要於本周進行表決，噢，如果想要周三或周二表決，就不可以到周一都還有尚末解決的問題。」

參議員 民主黨 曼欽

上一則

「從未如此孤獨」 哈佛猶太裔漸感與校園疏遠

延伸閱讀

移民、援助協議未敲定 參院延遲休會

移民、援助協議未敲定 參院延遲休會
補助減 稅收降 新州財政告急

補助減 稅收降 新州財政告急
新州明年推出第4次離岸風電招標

新州明年推出第4次離岸風電招標
難度高 新州議員恐放棄改革販酒執照

難度高 新州議員恐放棄改革販酒執照

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

2023-12-14 10:55

超人氣

更多 >
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
冬天不賴床？4星座超自律 他們挑剔求完美

冬天不賴床？4星座超自律 他們挑剔求完美
巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜
北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」
藤校公布「提早入學」錄取結果 哈佛國際學生占比大增

藤校公布「提早入學」錄取結果 哈佛國際學生占比大增