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美駐中大使伯恩斯：美中關係樂觀不起來…別干預台灣選舉

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）。（路透）
美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）。（路透）

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）15日在華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）表示，對於未來的美中關係，他樂觀不起來（optimistic），但抱持期待（hopeful）；伯恩斯呼籲，各界不要干預台灣選舉，要負責任行事。

近日返美的伯恩斯，除了赴國會與議員說明外，也先後獲邀赴紐約及華府智庫演說；伯恩斯以「雲霄飛車」來形容這段期間的美中互動，他剛抵達北京時，因為疫情因素，很難走出北京，雙邊關係也因議長訪台和偵察氣球等事件陷入緊張。

伯恩斯表示，6月起陸續有美國高層官員和國會議員訪問中國，美國總統拜登與中國國家主席習近平上月在舊金山舉行峰會，都推動部分進展。

伯恩斯說，拜習舊金山峰會富有成效，會後已看到北京兌現承諾，針對打擊鴉片類藥物芬太尼氾濫採取行動，他認為下一步是恢復雙邊軍事溝通，就讓大家拭目以待。

伯恩斯提到美中尋找合作空間的四領域，分別為氣候變遷、糧食安全、公共衛生與芬太尼；但在安全、科技、貿易和人權四處，美中仍存在分歧。

伯恩斯說，美國反對自身技術流入中國的軍民兩用領域，被用來強化解放軍的科技發展，最終回過頭來與美軍一較高下，這點沒得商量。

伯恩斯說，美國尋求降低對中國的風險，但不會脫鉤；他不會以樂觀來形容接下來的美中關係，而是實際看待並抱持期待。

針對台灣，伯恩斯表示，拜登在拜習會後記者會說，美國的對台政策沒有改變，當面臨即將到來的台灣選舉，美國強烈希望選舉不受各方的恐嚇、脅迫或干預，美國也不會介入選舉。

伯恩斯表示，「我們非常希望在接下來這段期間到選舉之前，看到各界的負責任行為。」

伯恩斯表示，美國對複雜的台灣議題的長期希望是以和平方式解決兩岸歧見；1979年以來的美國政府都努力維持現狀，正是現狀讓兩岸在分歧中還能維持和平。

拜登 台灣選舉 舊金山

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