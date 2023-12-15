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印度專家：嚇阻中國侵台 美應戰略清晰

中央社新德里15日專電

印度一名前外交官及安全專家今天發表文章稱，美國對於是否協防台灣的態度，有必要從「戰略模糊」轉為「戰略清晰」，以有效嚇阻中國在台灣海峽的武斷性作為。

印度退休外交官奇諾（Sujan Chinoy）今天在新德里智庫「觀察家研究基金會」（ORF）網站發表文章稱，中國在台灣海峽不斷展示肌肉，美國對於是否協防台灣的戰略模糊性也隨之受到壓力。

這篇題為「美國區域姿態中的台灣因素」（The Taiwan Factor in the US’s Regional Posture）的文章說， 2022年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，進一步加劇緊張局勢。

文章補充，人們可以辯論，民進黨不接受「一個中國」原則以及「九二共識」的態度，讓兩岸局勢更加緊張，但台灣年輕人普遍支持民進黨的兩岸關係立場，則是事實。

他寫道，「對於（台灣）未來的領導人來說，無論屬於什麼政黨，這個事實都很難扭轉，這也迫使美國領導層採取更明確的立場。」

曾在印度國家安全委員會任職的奇諾分析，美國面臨的問題是，能否在阻止中國入侵台灣的同時，避免與中國發生戰爭，但中國決心追求統一且不排除使用武力，而一旦中國使用武力，美國很可能會被捲入衝突。

他寫道，如果美國選擇袖手旁觀，那麼美國在西太平洋地區的威望和權力將不復如前，「因此，美國需要明確自己的立場，特別是是否會軍事保衛台灣。」

奇諾警告，台灣一旦落入中國的手中，中國的科技與經濟實力將大幅提升，第一島鏈也將被突破，美國在台海衝突若無作為，將令日本、韓國與澳洲等盟友寒心，而各自尋求與中國的權宜妥協。

他說，美國若想阻止中國嚐試強行接管台灣，就必須保持反對中國使用武力的強硬立場，並輔以規勸中國，透過對話和談判尋求和平解決之道，是唯一的前進道路。

印度 民進黨 澳洲

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