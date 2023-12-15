我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

七旬科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

伊朗警告：美國國際形象與拜登選情都被加薩戰爭拖累

記者顏伶如／即時報導
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)接受新聞周刊(Newsweek)專訪時說，拜登總統如果無法讓以色列停止加薩走廊(Gaza Strip)戰事，美國國際形象及拜登自己的連任選情都會遭到拖累。（路透）
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)接受新聞周刊(Newsweek)專訪時說，拜登總統如果無法讓以色列停止加薩走廊(Gaza Strip)戰事，美國國際形象及拜登自己的連任選情都會遭到拖累。（路透）

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)接受新聞周刊(Newsweek)專訪時說，拜登總統如果無法讓以色列停止加薩走廊(Gaza Strip)戰事，美國國際形象及拜登自己的連任選情都會遭到拖累。

以色列10月7日遭受哈瑪斯組織(Hamas)突襲後，伊拉瓦尼便為巴勒斯坦辯護，並稱巴勒斯坦目的不在於摧毀以色列，也不是針對平民百姓，而是追求建國目標，終止以色列占領。不過，伊拉瓦尼同時坦承，巴勒斯坦建國並不是光靠軍事行動就得達成目的。

伊拉瓦尼受訪時說，以色列的軍事行動只會讓哈瑪斯變得更加強大，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)把個人政治前途全部押注於在加薩戰爭取得勝利，拜登則必須讓以巴衝突畫下句點，才對2024年選情獲得加分。他說，如果加薩戰爭繼續拖延下去，對美國來說只會出現越來越多中東問題，因為美國軍隊在伊拉克、敘利亞如今都經常受到攻擊。

他指出，不管從物質層面、政治層面或道德層面及國際舞台名譽損失來看，以色列越來越成為美國的負擔，在這種情勢底下，出現新一波衝突並不符合美國戰略利益，以色列也缺乏必要能力；內唐亞胡把自己的政治前途跟加薩戰爭綁在一起，拜登則認為加薩衝突結束才對連任選情有利，隨著戰爭持續，美國及以色列之間的利益衝突逐漸失控，形成重大挑戰。

伊拉瓦尼說，伊朗堅守立場，不會輕易與任何國家開戰，但伊朗對於任何威脅都做好最高程度的戒備，可以有效地自我防衛，保護人民與國家利益。

他指出：「我們相信，美國對於與中東有關的國家安全策略應該進行通盤評估。」他指出，美國在22年前在聯合國安全理事會授權下領軍入侵阿富汗，目標在於消滅蓋達組織(Al-Qaeda)及塔利班(Taliban)，結果則是數兆元財務損失、成千上萬民眾死亡，無以計數民眾成為殘障，美國軍對與情報組織信用受損，最終更讓塔利班在阿富汗恢復掌權。

他說，是否持續錯誤且已證實不符利益的政策，美國必須做出戰略決策，考慮是否另擬新計畫。

以色列 加薩 拜登

上一則

親中反美網路影響力作戰導入AI 澳洲報告示警

下一則

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

延伸閱讀

WSJ：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

WSJ：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任
2024料將又是拜登、川普對決 逾半選民不滿：為國家悲哀

2024料將又是拜登、川普對決 逾半選民不滿：為國家悲哀
拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞讓他離開白宮」

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞讓他離開白宮」
紐森：對拜登連任非常有信心

紐森：對拜登連任非常有信心

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

2023-12-14 10:55
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32

超人氣

更多 >
跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增
堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境

堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億