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美房貸利率8月來首降至7%以下 明年房市可望逐漸解凍

編譯吳孟真／綜合外電
Fed預告明年降息，美國房貸利率下降至四個月來新低點，明年房市有望解凍。(路透)
Fed預告明年降息，美國房貸利率下降至四個月來新低點，明年房市有望解凍。(路透)

房貸利率降至7%以下，為四個月來新低點，稍微緩解了房市因民眾難以負擔房價而持續低迷的情況。

房貸機構房地美（Freddie Mac）14日公布，30年期房貸利率本周平均值從上周的7.03%降至6.95%，是8月以來首度跌破7%的整數關卡，自10月底7.79%的高點已連續下滑七周，原先因房貸利率過高而不願購屋的買家，有機會重返房市。

房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）表示，由於美國通膨持續減緩，聯準會（Fed）也預告明年會降息，明年房市可望逐漸解凍。

彭博資訊報導，過去以較低貸款利率購屋的房產持有人，賣房意願低，購屋族仍將面臨選項不足的困境，Bankrate.com首席金融分析師麥克布萊德（Greg McBride）認為，這個難題將可能籠罩房市好一陣子。

他也說，低於7%的利率有可能刺激購屋需求，但供給量不會變動，至少不會馬上改變，高房價和選擇稀少的情況將繼續使人卻步。

美國房貸利率通常伴隨10年期公債殖利率起伏。Fed本周透露明年預計降息3碼後，其他機構的數據顯示房貸利率出現更大幅度的下滑，其中Mortgage News Daily同於14日公布的房貸利率為6.62%。

許多房地產經濟學家預期，房貸利率將隨Fed降息而下跌，全國房地產經紀人協會（NAR）預測，明年美國30年期房貸利率平均為6.3%，抵押貸款銀行家協會（MBA）預測明年底可降至6.1%。

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