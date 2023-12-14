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財長葉倫：計畫明年再次訪中 聚焦避免雙方緊張升溫

編譯簡國帆／綜合外電
美國財政部長葉倫。（歐新社）
美國財政部長葉倫。（歐新社）

美國財政部長葉倫表示，美國2024年將透過「長久」溝通，持續管理和中國頗具挑戰的經濟關係，避免雙方緊張升溫，她也計畫明年再次訪問中國，尋求深化合作領域並改善溝通。

葉倫14日在美中貿易全國委員會（USCBC）發表演說時說，「我們不會尋求化解所有分歧和避免所有震撼」，但「我們的目標讓是我們的溝通保持強韌，如此一來我們在出現歧見、出現震撼時，能避免誤解導致（緊張）升溫並造成傷害。」

她在談到以財長身分二度訪中的計畫時說，「議程的很大一部分將聚焦於與我的同僚討論令人關切的棘手領域」。不過，她明確表示，她不希望與中國脫鉤，但美國國安仍是最優先要務，美國將繼續推動對中出口管制和投資限制，同時與中國以避免從外交到金融等一系列潛在危機的方式互動。

葉倫也強調利用她與中國交流蒐集資訊的重要性，「了解中國的計畫，尤其是中國打算如何因應地方政府債務和不動產市場等挑戰，或者在經濟意外疲軟時如何回應，對我們這些負責美國決策的人來說至關重要」。她計畫施壓中國離京經濟政策。

她說，她也希望加強美中金融監管機構之間的交流。例如，兩國正在促成討論雙方處理若全球系統重要性銀行倒閉時的處理方式。

葉倫在拜登政府處理美中關係扮演了「白臉」的角色，逐漸與中國經濟主管官員建立了連結。她今年7月訪問了北京，11月在舊金山與中國國務院副總理何立峰進行了廣泛會談，隨後還參加了總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山的會晤。她在這個過程採用「區隔化」策略，在某些領域與中國對抗，同時尋求在某些領域合作。

葉倫表示，在前總統川普政府之後，拜登政府已經對更廣泛的對中政策「調整方向」，「川普政府未能在國內對基礎設施和先進技術等關鍵領域進行投資，同時也忽視了與我們的合作夥伴和盟友建立和加強幾十年來的關係」，「拜登政府的對中國戰略始於對內投資和對外重建聯盟」。

她重申對中國一些政策的批評，指稱這些政策已創造不公平的競爭，從而傷害美國勞工與企業。

葉倫 拜登 投資

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