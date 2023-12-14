我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

急診醫師：這些是千萬不能送給兒童的危險禮物

國會通過國防授權法 應對北京競爭強化台灣防衛

以色列防長稱以哈戰爭還會持續數月 美盼儘快結束

中央社華盛頓14日綜合外電報導
白宮發言人柯比（John Kirby）。路透
白宮發言人柯比（John Kirby）。路透

以色列國防部長對到訪的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，以哈戰爭還會持續數個月，白宮隨後表示，美國希望戰爭「儘快」結束。

法新社報導，白宮發言人柯比（John Kirby）今天在簡報會上表示，「我認為我們全都希望它（以哈戰爭）儘快結束」，而且如果哈瑪斯（Hamas）認輸，戰爭「今天就可能結束」，但「現在看起來沒有可能」。

柯比說，華府沒跟以色列「談條件」，而且以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）提出的時間表，跟以色列官員之前說過的「一致」，但蘇利文在訪問以色列期間，仍向以色列官員提出關於以方攻擊加薩走廊（Gaza Strip）進展的「困難問題」。

柯比說，蘇利文在訪問特拉維夫（Tel Aviv）時，也討論了以色列「在不久的將來」對加薩改採「低強度作戰」一事。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」10月7日攻擊以色列，以色列予以回擊，造成哈瑪斯治下的加薩走廊平民死傷人數持續攀升，使得美國、以色列這2個盟邦之間的裂痕擴大。

總統拜登（Joe Biden）堅定支持以色列，但他12日做出迄今最強烈的批評，警告以色列進行「無差別轟炸」，恐將失去全球的支持。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

擬嚴控邊境 爭取援烏經費 白宮挨轟「重回川普時代」

延伸閱讀

不顧美施壓 以色列：無論國際是否支持 都將繼續加薩戰爭

不顧美施壓 以色列：無論國際是否支持 都將繼續加薩戰爭
不顧美施壓 以色列：無論國際是否支持 都將繼續加薩戰爭

不顧美施壓 以色列：無論國際是否支持 都將繼續加薩戰爭
白宮：蘇利文14日起訪以兩天 與內唐亞胡商討加薩局勢

白宮：蘇利文14日起訪以兩天 與內唐亞胡商討加薩局勢
WSJ：水淹加薩哈瑪斯地道 以色列開始行動了

WSJ：水淹加薩哈瑪斯地道 以色列開始行動了

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32

超人氣

更多 >
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...
警方公布金芳死因：探險失敗熱死

警方公布金芳死因：探險失敗熱死
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴

現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴