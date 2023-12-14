眾院通過8860億國防授權法 軍人調薪20多年來最大幅

國防授權法13日在參院表決通過，14日在眾院也以310票對118票通過表決，送交拜登總統簽署後即將生效。圖為國防部五角大廈。(美聯社)

「國防授權法案」(National Defense Authorization Act，NDAA)13日在參院 表決通過，14日在眾院 也以310票對118票通過表決，送交拜登 總統簽署後即將生效。法案條款包括為現役美軍調薪5.2%，有線電視新聞網(CNN)報導，這是20多年來美軍調薪最大幅度。

兩黨協商後的「國防授權法案」最終版本，為2024會計年度授權8860億國防經費，比上一個會計年度增加了280億元。

CNN報導，「國防授權法案」包含遭到某些國會議員抨擊的條款，例如為具有爭議的「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)的702條款(Section 702)延長短期授權，允許政府機關在沒有搜索令的情況下，得以直接對外籍人士進行監控，包括取得通訊紀錄等。支持者認為，如此措施是鞏固國安全的重要工具，反對人士則說，政策可能遭到誤用。短期授權期限到2024年4月19日截止。

先前曾經引發爭議的墮胎及跨性別人士就醫權等條款，並未納入最後版本的「國防授權法案」當中。