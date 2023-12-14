我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個月買菜只花123元 理財教練分享秘訣

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

菲律賓驅逐180名中國公民 北京：盼切實保護合法權益

記者廖士鋒／即時報導
中方對於菲律賓驅逐180名中國公民，表示「希望菲方能夠切實保護中國公民的合法權益」。圖為中國外交部發言人毛寧。（美聯社）
中方對於菲律賓驅逐180名中國公民，表示「希望菲方能夠切實保護中國公民的合法權益」。圖為中國外交部發言人毛寧。（美聯社）

中國與菲律賓近期因為南海問題鬧僵，最新消息顯示菲律賓以網路詐騙、性交易為由，驅逐了180名中國公民，對此中國外交部表示，暫未注意到有關情況，但「希望菲方能夠切實保護中國公民的合法權益」。

根據法新社報導，菲律賓14日驅逐了180名中國公民，他們先前因在菲國首都馬尼拉涉嫌性交易和網路詐騙活動而被拘留。先前當地官方於10月的一次行動中，在某處發現了近600人，包括中國人、韓國人、越南人和菲律賓人，而在這棟大樓內還發現了性玩具、按摩院、卡拉 OK 室和一家餐廳。

菲律賓官員強調，被驅逐出境的中國公民沒有工作許可證，並且一直在「從事網路詐騙」。

中國外交部發言人毛寧14日下午就此回應指出，「我還暫時沒有關注到你提到的這個情況，我可以告訴你的是，中國政府一貫要求中國公民在海外遵守當地的法律法規，我們也希望菲方能夠切實保護中國公民的合法權益」。

根據中國駐菲律賓使館官網消息，10月11日館方曾指出，中國一向堅決反對和嚴厲打擊一切形式的賭博。根據中國法律規定，「任何形式的賭博，包括網路博彩、中國公民出境賭博等行為都是違法的」。

館方當時強調，近年來，中菲執法部門保持著良好的溝通與協調，聯合開展了嚴厲打擊跨境賭博、電信網路詐騙等行動，取得了一系列合作成果。使館在此過程中與菲方保持了密切溝通與協作，並依法保護海外中國公民的合法權益。

僅今年以來，中國就協助菲方取締了3個非法離岸博弈園區，在這三次行動後迅速核查身分並遣返中國公民近400人。「雙方有關部門對執法合作成果表示滿意」。

當時館方特別提到，雙方執法合作中發現，部分非法離岸博弈員工「濫用菲司法程序，製造虛假案件逃避遣返」。中國願全力配合菲方應對有關情況，確保雙方執法合作成果充分落地；同時敦促菲方採取強有力措施嚴厲打擊網路賭博相關犯罪，從根源上徹底解決這一社會頑疾。

根據中國公安部統計，截至10月20日，菲律賓的電信網路詐騙犯罪嫌疑人已有417人移交中國，其中包括網上在逃人員7名。「這是公安部工作組赴菲律賓開展警務執法合作，嚴厲打擊跨境電信網路詐騙犯罪取得的又一重要戰果」。

遣返 越南

上一則

儘管現場歡欣鼓舞 COP28協議無拘束力 各國是否遵行？

下一則

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

延伸閱讀

北京上海同步救房市 調降首付及利率

北京上海同步救房市 調降首付及利率
與菲律賓南海衝突 北京警告美國不要介入 中國網友卻只在意天氣…

與菲律賓南海衝突 北京警告美國不要介入 中國網友卻只在意天氣…
中菲南海爭議 中國大使提嚴正交涉

中菲南海爭議 中國大使提嚴正交涉
中菲南海衝突 中國：將採必要措施應對挑釁

中菲南海衝突 中國：將採必要措施應對挑釁

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭控「種族隔離」

2023-12-13 23:16

超人氣

更多 >
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
3萬元以下能買到的5款最佳汽車

3萬元以下能買到的5款最佳汽車
眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查
世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...