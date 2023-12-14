台海若開戰 路透分析：印度洋恐成中國致命弱點

當中國油輪與來自非洲和巴西的油輪一起進入美國勢力主導的印度洋時，便缺乏海軍勢力的保護。（路透）

路透14日報導，中國每天有近60艘滿載的超大型油輪往返波斯灣和中國港口之間，載運著中國所須的近半石油 ，其中會經過美國軍事主控的印度 洋，這將成為中國武力犯台的致命弱點。

報導提到，當這些油輪進入中國不斷擴張軍事勢力的南海時，中國設有機場和砲台提供軍事防衛，但是跟其他來自非洲和巴西的油輪一起進入美國勢力主導的印度洋時，就缺乏海軍勢力的保護。

澳洲 國立大學安全專家布魯斯特（David Brewster）表示，在一場重大戰爭中，中國油輪通往印度洋時，會發現自己「非常脆弱」。

布魯斯特說，「中國海軍軍艦將會被困在印度洋，空中支援很少或是根本沒有，因為中國在這裡沒有可以依賴的基地或設施。」

不願具名且熟悉西方與亞洲國家相關討論的4名駐外武官和8名分析家表示，這個持續的弱點給中國對手一些升級的選項，特別像是俄羅斯在烏克蘭的持久戰。

這些情況包括對中國船隻進行騷擾和攔截行動，這可能會讓中國海軍艦艇轉向該區，或是直接封鎖等。

三名分析家表示，在一場全面戰爭中，這些能夠運載200萬桶石油的油輪將會被擊沉或被對手俘虜成戰利品，這反映上個世紀的的海軍行動，鎖定敵人的經濟資源。

分析家認為，這些可以作為遏制中國發動攻擊的選項，或是提高中國犯台代價。但知情人士也表示，不清楚這點如何影響中國對武力犯台的算計。

對此，中國外交部未回應相關問題。