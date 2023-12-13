波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭控「種族隔離」

波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓 首位女性市長、也是首位「非白人」市長吳弭 (Michelle Wu)打算舉辦一場邀請「有色人種當選者」參加的聖誕派對，幕僚卻不慎將邀請電郵廣發全體市議員，然後匆匆致歉收回，此事立即引發反彈，有白人市議員稱舉辦「種族隔離派對」既不幸又分裂人心；吳弭則解釋這是「無心之過」。

每日郵報(Daily Mail)報導，吳弭的市議會公關主任狄妮絲‧多斯桑托斯 (Denise DosSantos) 12日代表吳弭向全體議員發出「有色人種當選者假日派對」(Electeds of Color Holiday Party)邀請函；15分鐘後，多斯桑托斯對前述邀請致歉並澄清，這場訂13日傍晚5點半舉行的聚會，只邀該市六名有色人種議員參加；七名白人議員不在受邀之列。

身為非裔女性的多斯桑托斯寫道：「抱歉我剛發了一封有關明天派對的電郵。我不小心發給所有人，若此信有所冒犯或造成任何混淆，我深表歉意。」信中沒有為舉辦該派對致歉。

即將卸任的市議員貝克(Frank Baker)透過波士頓先驅報(Boston Herald)抨擊指出，當前市議會氣氛緊張，舉辦排他性派對不是什麼「好舉動」；「不幸的是，在目前氛圍下，這麼做會加劇分歧。」但貝克也說，他個人沒有被冒犯，要冒犯他沒那麼容易。

有些人質疑吳弭的判斷力。現任律師、前五任波士頓市議員麥科馬克(Michael McCormack)表示，舉辦排他派對不是市長辦公室典型做法，前市長萬寧路(Tom Menino)和弗林(Ray Flynn)會邀請全體議員。「問題不幸出在，波士頓和種族是同義詞，」麥科馬克說：「我只希望這是個錯誤，不是什麼市長辦公室該感到自豪的事。」

波士頓市議員安德森(Tania Fernandes Anderson)則為吳弭辯護說，此事無須道歉，「就像有些團體基於共同興趣或文化背景而聚會一樣，民選有色人種官員聚在一起過節，是很自然的。」

吳弭在入場前對誤發邀請函致歉，表示這是無心之過。