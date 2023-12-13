是否限縮使用墮胎藥丸美服培酮？ 最高法院將裁定

墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)。（路透）

最高法院13日表示，這個審案期裡將裁定是否限縮使用墮胎 藥丸美服培酮(mifepristone)。

華盛頓郵報分析，1973年保護墮胎權指標判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年6月被最高法院推翻之後，保守派大法官居多數的最高法院，又將審理有關墮胎權的棘手案件。

反墮胎醫師與倡議人士組成的「希波克拉底醫學聯盟」(Alliance for Hippocratic Medicine)今春向德州聯邦法院提告，指控

食品及藥物管理局(FDA)2000年核准美服培酮以及後來幾年為墮胎藥鬆綁法規時，並未充分考量用藥安全，例如允許妊娠10周還能使用美服培酮，而非限定妊娠7周之內使用。

前總統川普任命的德州聯邦法院法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)認同「希波克拉底醫學聯盟」主張，裁定取消食藥局 的美服培酮藥品核准。拜登 政府提出上訴之後，卡奇馬力克裁決後來被聯邦第五巡迴上訴法院推翻。不過，聯邦第五巡迴上訴法院雖然裁定食藥局的美服培酮核准依然有效，卻允許卡奇馬力克對美服培酮使用的限制令。拜登政府及美服培酮製藥廠訴請最高法院推翻下級法院的限令。

分兩劑服用的美服培酮，服藥之後子宮收縮，造成胚胎流產。根據統計，全美墮胎案例當中，超過半數是服用墮胎藥丸。

食藥局先在2000年核准美服培酮，後來進一步開放，允許美服培酮可以用郵寄方式讓孕婦直接取得，孕婦也可透過醫藥人員取得這款處方藥，不必一定要找醫師。