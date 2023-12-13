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OpenAI同意付費使用Politico、商業內幕新聞報導內容

記者顏伶如／即時報導
OpenAI與出版巨擘斯普林格達成協議，同意付費使用斯普林格旗下媒體Politico網站、商業內幕(Business Insider)新聞報導內容。（美聯社）
OpenAI與出版巨擘斯普林格達成協議，同意付費使用斯普林格旗下媒體Politico網站、商業內幕(Business Insider)新聞報導內容。（美聯社）

聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI與出版巨擘斯普林格(Axel Springer)達成協議，同意付費使用斯普林格旗下媒體Politico網站、商業內幕(Business Insider)新聞報導內容。華爾街日報分析，媒體公司大力爭取人工智慧(AI)工具使用報導內容必須付費，這項協議堪稱重要里程碑。

華爾街日報報導，OpenAI與斯普林格達成效期數年的協議，得以付費使用美國地區的Politico、商業內幕新聞報導內容，以及歐洲地區的畫報(Bild)、世界報(Welt)報導內容，做為ChatGPT回答提問之用以及人工智慧工具的訓練素材。

報導指出，雖然雙方均不願透露簽訂協議的價碼為何，但根據估計，這筆協議將為斯普林格帶來可觀收入。

根據OpenAI與斯普林格聯合聲明，當ChatGPT使用斯普林格旗下媒體的報導內容答覆網友提問時，答案欄位下方將附上網址聯結，方便使用者查看原始報導，以摘要(summary)方式為網友提供解答的新型式，未來幾個月便將推出，確保做為內容出處的新聞網站能夠在ChatGPT答案裡獲得具名(credit)，並且取得報酬及網路流量。

協議內容指出，OpenAI將能使用斯普林格媒體目前內容及存檔資料訓練人工智慧工具，斯普林格則能使用OpenAI科技強化旗下媒體產品。

這項協議並不具有排他性(exclusive)，斯普林格還可以跟對旗下媒體有合作意願的其他生成式人工智慧(generative artificial intelligence，Generative AI)公司簽約。

AI OpenAI 人工智慧

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