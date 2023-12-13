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川普若在2024勝選 將考慮讓北韓保留核武

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普與北韓國家領導人金正恩。美聯社
美國前總統川普與北韓國家領導人金正恩。美聯社

媒體Politico於13日引述3位知情人士說法報導，前總統川普正在考慮一項計畫，將讓北韓保留核武，並提供北韓財務獎勵以停止製造新的炸彈。

報導指出，川普擔任總統期間，跟北韓領導人金正恩發展出異常友好的關係，但此舉將標誌著川普採取跟過去在朝核問題上截然不同的立場，轉而配合金正恩。

雖然美國民主共和兩黨的總統對於勸說北韓放棄核武庫基本上已經絕望，但美方政策仍是繼續呼籲無核化。然而，如果川普在2024年再度入主白宮，可能不再試圖說服金正恩放棄核武。

知情人士表示，川普的動機，部分是要避免在徒勞的軍備談判上浪費時間，把重點放在跟中國競爭。其中一位知情人士說，川普很想跟北韓達成協議，「他知道自己想要一個協議」，但「哪種類型的協議？我不覺得他已經考慮清楚了」。

知情人士表示，川普正在斟酌的一個想法，將涉及引誘北韓凍結核子計畫跟停止開發新武器，以交換寬免經濟制裁跟一些其他形式的援助，還將需要建立檢驗機制，以確保確保北韓信守承諾。

川普競選團隊否認他改變對北韓的立場，發言人史帝芬．張（Steven Cheung）表示，「這些『消息人士』不知道他們正在說些什麼，不代表川普總統或他的競選團隊」。

川普 北韓 金正恩

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