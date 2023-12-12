我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查

洛杉磯美食攤販遭劫 背後捅刀嚇壞夫婦

菲駐美大使示警：引爆下場世界大戰熱點 將是南海而非台灣

編譯徐榆涵／即時報導
菲律賓駐美大使羅慕德斯警告，下場引爆世界大戰的「衝突熱點」是南海而非台灣。（美聯社）
菲律賓駐美大使羅慕德斯警告，下場引爆世界大戰的「衝突熱點」是南海而非台灣。（美聯社）

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）7日接受日經亞洲採訪時警告，菲律賓和中國船隻在南海發生的小衝突，「隨時」可能引發重大衝突，並指下一場引爆世界大戰的「衝突熱點」（Flashpoint）是南海，不是台灣。

羅慕德斯接受日經亞洲採訪時表示，「如果我們地區發生任何事情，那就像是另一場戰爭、世界大戰的開始」，並指下一場引爆世界大戰的「衝突熱點」是南海而非台灣。

羅慕德斯表示，幾周前，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在美國加州與中國國家主席習近平會面時，試圖控制關鍵水域的緊張局勢。小馬可仕表明「我願意與你交談」，但習近平似乎沒有心情做這樣的事情」，羅慕德斯稱這「令人失望」，習近平「非常迴避」且「不置可否」。

羅慕德斯說，「他（習近平）什麼也沒說。他只是聽著，然後他就說，『我們會讓我們的國防和外交官討論這個問題』。」

中國主張對幾乎整個南海擁有歷史性權利，並拒絕馬尼拉自己的海洋主張。北京無視海牙國際法庭2016年做出的裁決，該裁決否認北京的歷史主張。

羅慕德斯呼籲採取多邊應對措施以反擊中國的脅迫行動，包括在南海進行聯合巡邏，稱「做到這點的唯一方法，就是讓多邊國家展示武力」。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro ）11月接受日經新聞採訪時表示，日本、紐西蘭、英國、加拿大和法國，是加入南海多邊巡邏的候選國之一。

菲律賓允許美軍進入菲律賓群島的9個地點，這項安排旨在使美國不僅能夠快速提供救災和人道援助，還能應對南海和台灣海峽的突發事件。

習近平 加州 國防部

上一則

以色列水攻地道盼逼出哈瑪斯 拜登：聽說測試地點沒有人質

延伸閱讀

近平、小平分不清楚？拜登「口誤影片」在美中社群瘋傳

近平、小平分不清楚？拜登「口誤影片」在美中社群瘋傳
中外交部：阿根廷新任總統稱 奉行一中原則

中外交部：阿根廷新任總統稱 奉行一中原則
習近平喊「中越命運共同體」 越南翻譯卻不一樣

習近平喊「中越命運共同體」 越南翻譯卻不一樣
習近平部署2024年經濟工作 加速推動AI發展

習近平部署2024年經濟工作 加速推動AI發展

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32
前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)。（路透）

海理社安金、紅藍卡改革政見獲共和黨重量級金主認可

2023-12-05 11:40

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包