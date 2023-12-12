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咒罵「以色列會受真主懲罰」 土議員心臟病發倒地

拜登：以色列無差別轟炸加薩 正在流失全球支持

中央社華盛頓12日綜合外電報導
拜登總統11日在白宮東廂主持一場猶太光明節宴會。(路透)
拜登總統11日在白宮東廂主持一場猶太光明節宴會。(路透)

拜登總統今天表示，以色列因「無差別」轟炸加薩走廊，造成大量平民傷亡，正在失去全球支持，並表示以色列總理內唐亞胡應該改變他的強硬派政府。這暴露拜登與內唐亞胡關係的新裂痕。

拜登是在與他的2024年連任選舉金主會面時作此表示，這是迄今他對內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）處理與哈瑪斯（Hamas）戰爭方式最嚴厲的批評。

加薩官員說，哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，以色列對加薩的報復性攻擊已造成1萬8000人喪生和5萬人受傷，並引發人道危機。

拜登在這場一些猶太金主也出席的募款集會中，特別提及以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir），並表示「這是以色列史上最保守的政府」，內唐亞胡「必須改變他的政府」。

拜登也表示，以色列終究不能對成立巴勒斯坦國「說不」。

同時，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）準備前往以色列，與以色列官員討論他們的加薩戰爭時間表。

內唐亞胡今天在聲明中表示，以色列地面入侵加薩行動獲得美國「全力支持」，華盛頓阻擋「要求停戰的國際壓力」。

但他表示，雙方對以哈戰爭結束後的善後方案意見分歧，「我希望我們在這方面也能達成協議」。

以色列 加薩 拜登

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