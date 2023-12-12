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習近平喊「中越命運共同體」 越南翻譯卻不一樣

中央社河內12日專電

中共總書記習近平今天宣布，將和越南攜手構建具戰略意義的「中越命運共同體」。不過，官媒越通社並未以越文直譯為「命運共同體」，而是以「未來共享共同體」模糊帶過。

中共總書記、中國國家主席習近平今起訪問越南兩天，由於拜登（Joe Biden）總統今年9月造訪越南時將越美關係升級為「全面戰略夥伴」趕上越中關係，也讓外界關注，越南這次是否會對越中關係進一步表態。

習近平今天傍晚在與越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）見面時表示，他願與阮富仲一起宣布中越兩黨、兩國關係新定位，在深化「中越全面戰略合作夥伴關係」基礎上，攜手構建具有戰略意義的「中越命運共同體」。

不過，這段話到了越文在翻譯上卻有一點不太一樣。根據官媒越通社（VNA）發布的越文通稿，每當提到「命運共同體」這5個字時，越文一律翻為「未來共享共同體」（Cong dong chia se tuong lai），顯見各自表述的意味。

「命運共同體」這理念由習近平所提出，外界認為這是中國用來結盟他國以便與美國進行大國競賽的工具。在習近平到訪之前，有分析就指，中國希望越南加入「命運共同體」，並將此宣傳成越中關係的升級。

目前寮國、柬埔寨、緬甸、泰國都已經加入中國所謂的「命運共同體」。熟悉越中就「命運共同體」一事磋商過程的越南學者向中央社表示，中國多年來、也不只一次希望說服越南接受「命運共同體」。

這名越南學者說，但是越南看到前述國家接受的方式都是以英文的shared future表述，而非使用common destiny這個措辭。最終越中雙方都做出一點讓步，就在翻譯上呈現差異、各說各話。

越南 習近平 中共

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