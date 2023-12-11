特檢官「非常請求」 要最高院裁示川普有無起訴豁免權

美國司法部特別檢察官史密斯11日直接要求最高法院裁示川普是否享有起訴豁免權，獲法院迅速同意加快追蹤案件第一階段。（美聯社）

紐約時報報導，美國司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)11日繞過負責川普 干預選舉案的上訴法院，直接要求最高法院介入，裁示川普是否享有起訴豁免權，最高法院也迅速同意加快審查此案的第一階段。

史密斯在文件中寫道，「本案叩問美國民主核心的基本問題：前總統在位期間的犯行是否絕對免受聯邦起訴，或者在刑事訴訟 前被彈劾但未定罪時，是否受到憲法保護而免受聯邦起訴？」

大法官當日晚間即批准史密斯初步請求，考慮加快速度審理此案，命令川普律師本月20日前提交複審申請答覆並縮短時程。

川普干預2020年總統大選一案將在明年3月4日展開。

史密斯提到，法院對川普的豁免權主張做出裁決迫切重要，「如果被告豁免權主張被拒絕，審判將盡快進行」。

任何延宕都可能會使審判拖到2024年總統大選熱季，甚至到選舉結束後，屆時川普勝選恐怕下令撤銷控訴。

「這在美國司法上是有別尋常的請求，」史密斯寫下，「因為這是有別尋常的案件」。

川普法律團隊10月以川普擔任總統期間享有「絕對豁免」要求駁回案件，遭到負責此案的華盛頓地區聯邦主審法官楚坎（Tanya Chutkan）駁回。