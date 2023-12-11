CNN最新民調：川普在密西根州、喬治亞州領先拜登

川拜大戰隨時間愈演愈烈。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)委託獨立民調機構SSRS進行的最新調查顯示，在2024年大選同為關鍵決戰州的密西根州、喬治亞州，前總統川普 支持度目前都領先拜登 總統；密州、喬州 絕大多數選民對於拜登施政表現、政策立場及靈敏度均不滿意。

2020年大選時，拜登在喬治亞州微幅領先險勝川普，但CNN最新民調顯示，如果2024年是拜登與川普再度對決，喬州登記選民有49%支持川普，44%支持拜登。拜登2020年大選在密西根州大幅領先而勝出，CNN最新民調則顯示，密州登記選民50%支持川普，40%支持拜登，10%則回答兩人都不支持。

CNN報導，川普在這項民調中支持度贏過拜登，主要來自於2020年沒有投票的選民，這回對川普大力相挺。2020年並未投票的選民，這次在喬州有26%支持川普，在密州更有40%支持川普。

報導指出，拜登在喬州、密州施政滿意度表現不佳，反映了這兩州選民對拜登政策立場、了解當地民眾面臨哪些問題、耐力與靈敏度等方面的所作所為，都不符合對於現任總統的期望。

整體而言，僅有35%密州受訪選民及39%喬州受訪選民對拜登施政表示滿意。認為拜登政策讓美國經濟變得更糟糕的受訪選民，在喬州有54%，在密州則高達56%。

CNN分析，這項調查同時透露拜登基本盤已有鬆動跡象，民主黨員及傾向支持民主黨的選民當中，在喬州及密州都有大約25%對拜登施政感到不滿意，並且超過40%直指拜登政策對美國經濟並無益處。

報導指出，拜登競選團隊現正加強宣傳拜登經濟施政成果，最近在密州針對小型企業、中產階級擴大推出競選廣告。

拜登的年齡在這項調查中，被喬州、密州受訪選民認為是問題。69%密州受訪者及66%喬州受訪者說，81歲的拜登靈敏度與耐力不適合承擔總統職務。

川普的脾氣問題則在調查中被選民指出不喜歡，57%密州受訪者及58%喬州受訪者說，川普脾氣不符合對總統人選的期待。

若以年齡區分，拜登顯然不受兩州年輕選民青睞。45歲以下選民當中，僅11%喬州選民、9%密州選民表示拜登是有辦法了解年輕人面臨問題的總統人選。