亞投行被指遭中共把持 加拿大無限期停止參與

圖為2016年1月16日，習近平為亞投行開業揭幕。（中新社資料照）

亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）被前加拿大 籍主管控訴遭中共 把持並作為謀利工具，加拿大政府近日表示決定擴大審查，在此期間，無限期暫停參與。

據加拿大財政部8日新聞稿，加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）發布聲明，指與一些最密切的國際合作夥伴協商後，加拿大決定擴大對亞投行的審查。

包括對亞投行的投資及其治理和管理架構進行分析，檢視亞投行的決策和專案選擇是否需要進一步改進；另評估亞投行的工作文化、治理改革以及管理層對近幾個月所提出擔憂的回應。

聲明表示，雖然與合作夥伴的接觸仍在繼續，但加拿大對亞投行的參與將無限期暫停。

內文提到，10月在摩洛哥舉行的世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）年度會議期間，加拿大與澳洲 、德國、瑞典和英國官員討論了這項工作。

美國之音9日報導，亞投行是中國領導人習近平推動的項目，在2016年發起，以抗衡西方在世銀及國際貨幣基金的主導地位。亞投行有106個國際成員，包括澳洲、加拿大、法國和德國。

報導指出，加拿大今年6月暫停了對亞投行的參與，因一名加拿大籍的吹哨人指稱，中共操縱著亞投行。

外電當時報導，時任亞投行加拿大籍公關主管畢加博（Bob Pickard）6月中旬宣布已經辭職，指控亞投行受到中共黨員主宰，並且具有可以想像到的最有毒文化之一，不認為亞投行成員資格符合加拿大利益。

畢卡德說，亞投行被中國共產黨把持並作為謀利工具，放貸給中國一帶一路倡議鎖定的國家，「這是實現中華人民共和國地緣政治目標的工具…實際上，我認為它是為了中國的利益服務。」

中國外交部當時回應稱，中方作為亞投行最大股東，在職員招聘和管理當中堅持「公開、擇優、透明」原則。