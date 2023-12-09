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川普盟友籌畫「更右」政府？競選陣營急發備忘錄撇清

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川普盟友籌畫「更右」政府？競選陣營急發備忘錄撇清

編譯潘勛／綜合9日電
川普。(美聯社)
川普。(美聯社)

前總統川普還在競選，一些人已在勾勒川普第二任期可能要進行的施政，包括有望在他如果當選、進入聯邦政府任職的人，但川普競選陣營8日發布備忘錄，指出由共和黨及其團隊以外的人釋出的訊息，均為「不受歡迎的分神行為」。

美聯社報導，川普競選陣營8日已是過去四周來第二次發布這種備忘錄，駁斥新聞報導說，那些川普圈子的人，正在籌畫一個更偏右的政府，充斥忠心耿耿的人。愈來愈多人煞費心力，想把川普以及川普可能的第二任描繪成極右，他的競選陣營要花更大力氣反駁。

川普資深策士蘇西·威爾斯(Susie Wiles)與拉齊維塔(Chris LaCivita)透過最新備忘錄指出，雖說競選陣營說得很透徹，但一些「盟友」還是不得要領，而出自反川狂熱的媒體，一直無比願意使用不具名的消息及臆測，談論川普第二次執政會怎樣，以避免川普真的二次執政。

川普競選陣營人士表示，最新的備忘錄是回應新聞網站Axios在7日報導，說川普打算用忠於他的人塞滿任政府職務，而那些人是「讓美國再度偉大(MAGA)戰士、反共和黨建制派熱忱人士，熱心且有意測試行政權的邊界，讓川普稱心如意」。

Axios的報導裡還提到前司法部助理部長克拉克(Jeffrey Clark)；克拉克、川普及另17人名列被告，想推翻喬治亞州2020年選舉結果。

備忘錄表示，有人公開為自己或友人談論可能在政府裡任職，事實上損害川普及他們自己。

雖說川普選舉陣營一開在罵外圍團體及川普盟友造出惡劣的新聞報導，但川普本人一直揚言要向敵人「復仇」，加碼使用暴力及威權言詞，例如說他會在第二個任期的「第一天」當獨裁者，還勾勒派兵在南方邊界、大規模遞解無證客等移民施政。

川普 共和黨 喬治亞州

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