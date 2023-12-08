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傳拜登政府促國會允對以色列軍售 供4.5萬枚戰車砲彈

中央社／華盛頓8日綜合外電報
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

美國現任與前任官員說，拜登政府要求國會批准向以色列出售4.5萬枚墨卡瓦型坦克（Merkava）砲彈，以用在對抗加薩哈瑪斯（Hamas）武裝分子的進攻行動上。

路透報導，自哈瑪斯10月7日跨境突襲引發以色列反擊以來，加薩走廊（Gaza Strip）已有上萬名平民死亡，在各界對於在以哈戰爭使用美國武器的疑慮升高之際，拜登政府提出向以色列出售戰車砲彈的要求。

這筆可能的軍售案價值超過5億元，不在總統拜登為援助烏克蘭與以色列所提出的1105億美元追加經費要求內。

聯邦參院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）與眾議院外交事務委員會（House of Representatives Foreign Affairs）正在對這筆軍售案進行非正式審查，成員有權利擱置軍售案，或與政府就相關疑慮進行非正式討論。

然而，在人權倡議團體反對在以巴衝突使用美製武器之際，一名美國官員與前國務院發言人保羅（Josh Paul）說，國務院正在敦促這兩個國會委員會迅速批准軍售案。

保羅向路透社表示：「此案是在本周前幾天送交委員會，他們應有20天的時間審查對以軍售案。國務院敦促他們現在就批准。」

國務院發言人說，就政策而言，「在正式通知國會之前，我們不會對擬議的軍備移轉或軍售予以證實或評論」。

網路上相關戰爭影像顯示，以色列經常在加薩進攻行動以及與黎巴嫩的邊境地區部署墨卡瓦型坦克。

墨卡瓦型坦克也與導致記者喪生的事件有關。路透昨天公布的調查顯示，以色列戰車兵從以色列連續快速發射兩枚砲彈，導致正在拍攝跨境砲擊畫面的路透記者阿布杜拉（Issam Abdallah）喪生並造成6名記者受傷。

以色列 國務院 加薩

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