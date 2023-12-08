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美國再度1票否決 聯合國安理會籲以哈停火失敗

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美國再度1票否決 聯合國安理會籲以哈停火失敗

編譯徐榆涵／即時報導
聯合國安理會表決要求以哈立即人道停火，美國投下唯一反對票。圖為美駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德。(路透)
聯合國安理會表決要求以哈立即人道停火，美國投下唯一反對票。圖為美駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德。(路透)

聯合國安理會8日開會，就阿拉伯聯合大公國提出要求以色列哈瑪斯「立即人道主義停火」的決議案進行表決，15國中有13國投同意票、美國投反對票、英國則投棄權票，決議案遭否決。

路透引述外交官說法，阿聯已要求聯合國安理會8日上午就以哈「立即人道主義停火」的決議案進行表決。

要通過決議，須至少9票贊成，且沒有常任理事國否決。安理會5個常任理事國分別為中國、法國、俄羅斯、英國和美國。 美國已表示目前不支持理事會進一步採取行動。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）表示，儘管美國大力支持持久和平，如此以色列和巴勒斯坦人民能在和平安全中生活，但美方不支持立即停火的籲求。他指這只會為下一場戰爭埋下種子，因為哈瑪斯不希望看到持久和平，也不希望見到兩國決議。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）感謝美國投下反對票，並於聲明中稱該決議是「扭曲的」，「只有所有人質返回並摧毀哈瑪斯，停火才有可能。」

一些安理會成員批評美方舉動，俄羅斯問道，「你如何向自己的公民解釋，數十萬人走上美國街頭」抗議以色列對加薩地帶的軍事進攻，並警告美國站在歷史上「錯誤的一邊」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）6日罕見地正式向15個安全理事會成員警告加薩戰爭對全球構成威脅後，阿拉伯國家再次推動實現停火。

聯合國安理會表決要求以哈立即人道停火，美國投下唯一反對票。圖為聯合國秘書長古特雷...
聯合國安理會表決要求以哈立即人道停火，美國投下唯一反對票。圖為聯合國秘書長古特雷斯。(新華社)

聯合國 以色列 哈瑪斯

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