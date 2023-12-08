世界人權宣言75周年 美制裁中國2官員3企業

財政部長葉倫表示。(路透)

在世界人權宣言75周年前，美國財政部 與國務院對13個國家的37個個人實施簽證限制與制裁，其中包括涉及新疆 事務的2名中國官員。美國國土安全部 也宣布制裁涉及強迫勞動的3家中國企業。

12月10日是世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights）簽署75周年。美國國務院表示，將採取行動追究侵犯人權行為責任，並於今天與財政部共同對13個國家的37名個人實施簽證限制與制裁。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）透過新聞稿表示，對維護和捍衛人權的承諾神聖不可侵犯。財政部今天與過去一年的制裁，凸顯致力於推動對侵犯人權行為的問責，並捍衛美國金融體系免受這些犯下惡劣行為者影響。

根據美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）公布的清單，共有20名涉嫌在9個國家侵犯人權的個人列入制裁名單。其中包括新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州人民政府副州長高琪，以及中共中央新疆工作協調小組辦公室副主任胡聯合。

美國國土安全部今天也宣布，將中糧糖業、四川經緯達科技集團與安徽新亞新材料有限公司列入「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」（Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List），自11日起生產的商品將被限制進入美國。

國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，自美國總統拜登（Joe Biden）簽署防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA）以來，國土安全部一直將執法置於首位，也將繼續追查那些無視法律並剝削在中國境內受虐者的企業。

除了中國官員與企業外，今天遭到制裁的還包括阿富汗、中非共和國、剛果民主共和國、海地、伊朗、賴比瑞亞、南蘇丹、烏干達官員與個人。