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Axios稱川普當選組閣兩條件：絕對忠誠、願意扭曲法律

記者顏伶如／即時報導
知情人士透露，前總統川普若贏得2024年大選，籌組內閣只問兩大條件：對川普絕對忠誠、願意扭曲法律及規定協助川普達到目的。（Getty Images）
知情人士透露，前總統川普若贏得2024年大選，籌組內閣只問兩大條件：對川普絕對忠誠、願意扭曲法律及規定協助川普達到目的。（Getty Images）

Axios新聞網站報導，知情人士透露，前總統川普若贏得2024年大選，籌組內閣只問兩大條件：對川普絕對忠誠、願意扭曲法律及規定協助川普達到目的。報導指出，幾個位高權重的官職可能由米勒(Stephen Miller)、范斯(J.D. Vance)、巴特爾(Kash Patel)等人出任，前任白宮顧問巴農(Stephen Bannon)可能重出江湖。

知情人士指出，如果川普贏得2024年大選，忠心耿耿部屬組成的政府團隊，將與川普聯手打壓曾經批評川普的反對派人士，展開清算及整肅，同時推出具有高度爭議的法律及軍事行動。

報導指出，不管是政府官員或媒體記者，批評川普將遭到鎖定，甚至可能坐牢，無證移民則將遭到大量遣返或送進拘留中心，川普政府將出動軍隊對付墨西哥販毒集團，犯罪份子或異議份子都將面臨大規模掃蕩。另外，川普政府將修改法律，以便在政府部門裡清查對川普不夠忠誠的公務員。

有關川普的副總統人選，報導指出，被列入考量名單包括范斯、莎拉‧桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)、雷克(Kari Lake)、諾姆(Kristi Noem)。佛州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)是極少數非洲裔國會議員之一，近來陪著川普跑選舉行程，積極爭取出任競選搭擋。向來力挺川普的喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)也曾獲得討論。

報導指出，川普妻子梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)屬意的副總統人選是前任福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)，理由是卡爾森火力十足，將成為川普最有力量的分身。不過，許多川普核心幕僚則說，卡爾森出任副手的希望不高，因為川普絕不可能挑選一個光芒將蓋過自己的搭擋，某些幕僚表示，卡爾森不是「可以被控制的人」，因此出任副手機會並不高。

川普 眾議員 桑德斯

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