華郵：明年大選將讓選舉人團制度缺陷成為主要爭議

圖為今年3月民眾在華府前抗議選舉人團制度。(美聯社)

美國開國元勛為總統選舉設計選舉人團(Electoral College)制度，「勝者全拿」(winner-take-all)的理念旨在賦予小州更多權力，能與人口眾多的大州平起平坐。華盛頓郵報 8日分析，這套源於18世紀的制度沿用至21世紀的現今，卻在民主過程中因為政黨對立而遭受越來越嚴重的扭曲，決戰州的少數人口掌握決定選舉勝負的生殺大權，全國絕大多數選民的投票 結果如何，變得無關緊要。

報導指出，拜科技進步之賜，如今候選人陣營可以推出目標明確的催票策略，針對最有機會說服成功的選民展開強力宣傳。決戰州裡一小群人足以決定總統大選由誰勝出，一般大眾一人一票(one person, one vote)投出的普選票(popular vote)結果則不算數，過去六次總統大選裡，有兩位贏得普選票的候選人沒能入主白宮，兩個實例都是共和黨 候選人當選總統。

就在同一時間，決戰州的數量則逐漸減少。根據華盛頓郵報統計分析，雖然各個選舉團隊大手筆增加宣傳開銷，但足以影響2024年大選結果的決戰州選民，可能創下現代史上人數最低的一次。

政治學家夏奧(Daron R. Shaw)、阿特瑟斯(Scott Althaus)、潘納古普魯斯(Costas Panagopoulos)在合寫新書中指出，根據競選團隊內部資料及競選團隊主管訪談、媒體報導，1952年至1980年之間，兩黨總統候選人在歷屆選舉中鎖定宣傳的州平均有26州，但到了上次大選則只縮小到10州外加兩個國會選區。

華盛頓郵報分析指出，如果兩黨在2024年大選都未對佛羅里達州投票結果提出異議，足以影響大選結果的決戰州的選民人數，將只占全國人口18%。

夏奧指出：「很顯然的，並不是所有選民都是平等的。」他說，不只是制度本身的問題，而是制度加上選民雙重因素的結果。

北卡羅來納州被視為2024年搖擺州之一，共和黨北卡羅來納地方黨部主委瓦利(Michael Whatley)說，共和黨在大選期間將只鎖定不到2%的州內選民展開強力宣傳。

瓦利指出，全州約有550萬人投票，但選舉結果將由10萬選民決定，「這些選民就是我們要鎖定以及拉票的對象」。