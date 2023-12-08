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3枚火箭射向美駐伊拉克大使館附近 警報聲大作

中央社／巴格達8日綜合外電報導
美國駐巴格達大使館傳出爆炸聲響。（影片截圖）
美國駐巴格達大使館傳出爆炸聲響。（影片截圖）

伊拉克安全官員說，今天清晨至少有3枚火箭鎖定首都巴格達綠區（Green Zone）的美國大使館，最後火箭落在這個政治與外交建築所在地區的郊外。

一名不願具名的美國軍事官員告訴法新社，現場警報聲響起，美國大使館與聯軍第3軍事基地（Union III）附近傳出「可能是撞擊的聲響」。國際反聖戰士聯軍部隊駐紮於這座基地。

路透報導，根據社群媒體上獲得一名知情人士證實的影片，美國駐巴格達大使館附近今晨傳出爆炸聲響，觸發要求民眾「臥倒並掩護」的警報聲。

美國大使館發言人未立即回應置評要求。目前還不清楚使館防空系統是否啟動，或是否有財物受損。

自今年10月中以來，美軍駐伊拉克與敘利亞軍事基地面臨超過70起攻擊，伊拉克什葉派穆斯林武裝團體的傘式組織聲稱犯案，不過外交代表機構倖免於難。

美國駐巴格達大使館是在今晨約4時遇襲，目前尚未有團體招認犯案。

大使館 社群媒體

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