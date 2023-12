3枚火箭射向美駐伊拉克大使館附近 警報聲大作

伊拉克安全官員說,今天清晨至少有3枚火箭鎖定首都巴格達綠區(Green Zone)的美國大使館 ,最後火箭落在這個政治與外交建築所在地區的郊外。

一名不願具名的美國軍事官員告訴法新社,現場警報聲響起,美國大使館與聯軍第3軍事基地(Union III)附近傳出「可能是撞擊的聲響」。國際反聖戰士聯軍部隊駐紮於這座基地。

路透報導,根據社群媒體 上獲得一名知情人士證實的影片,美國駐巴格達大使館附近今晨傳出爆炸聲響,觸發要求民眾「臥倒並掩護」的警報聲。

美國大使館發言人未立即回應置評要求。目前還不清楚使館防空系統是否啟動,或是否有財物受損。

自今年10月中以來,美軍駐伊拉克與敘利亞軍事基地面臨超過70起攻擊,伊拉克什葉派穆斯林武裝團體的傘式組織聲稱犯案,不過外交代表機構倖免於難。

美國駐巴格達大使館是在今晨約4時遇襲,目前尚未有團體招認犯案。

Green Zone and the U.S Embassy compound in Baghdad , Iraq were under attack within the last hour, 10-12 blasts heard pic.twitter.com/kNFydrq8fk