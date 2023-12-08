拜登籲內唐亞胡保護加薩平民 盼准更多援助送進

拜登總統7日告訴以色列總理內唐亞胡，保護加薩的平民是「至關重要」的。圖為兩人10月18日見面。(美聯社)

白宮表示，拜登總統今天告訴以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu），保護加薩 的平民是「至關重要」的，並稱必須讓更多的援助能進到當地。

自11月26日後，拜登首度與內唐亞胡通電話，他呼籲建立人道走廊，以「將平民與哈瑪斯 （Hamas）分別出來」。

白宮在聲明中說：「總統強調，迫切需要保護平民，並將平民與哈瑪斯分別出來，包括藉由（人道）走廊，讓平民能安全地離開指定的敵對行動區域。」

在哈瑪斯10月7日發動攻擊後，美國堅決捍衛以色列的自我防衛權。以色列稱那次攻擊造成1200人死亡，138人仍被扣押為人質。

拜登政府表示，有太多巴勒斯坦平民在以色列的攻擊中喪命。哈瑪斯掌管的加薩衛生部門表示，截至今天為止，死亡人數已經上升到1萬7177人。

拜登政府也告訴以色列，在上週短暫的休戰結束後，以色列目前對加薩南部的攻擊所造成傷亡和無家可歸的人數，不應像他們最初襲擊加薩北部時那麼多。

今天，隨著加薩最大的一些城市內外發生激烈戰鬥，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，以色列需要採取更多行動。

布林肯今天與來訪的英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）在聯合記者會中說：「以色列還是要重視保護平民。」

「保護平民的想法與我們實際看到的情況間，確實存在著落差。」

美國也一直努力向加薩提供更多援助。

白宮表示，拜登對以色列在休戰協議破裂後，決定讓更多燃料進入加薩表示欣慰，「但他強調，仍迫切需要有更多的援助可以越邊進入」。

他也呼籲哈瑪斯，允許紅十字會（Red Cross）接觸仍被哈瑪斯扣押的人質。