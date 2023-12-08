英外相卡麥隆：中國不得以武力尋求「統一」台灣

英國外交大臣卡麥隆7日在華府出席「阿斯本安全論壇」。(美聯社)

英國外交大臣卡麥隆今天在華府一場論壇表示，尋求與台灣「統一」向來是中國的目標，但英、美的共同立場是，這不能在涉及武力、暴力或脅迫的情況下發生。

卡麥隆（David Cameron）是在「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）回應主持人提問時作以上表示。主持人詢問，中國的真正目標是否為「一槍不發」取下台灣，一如對香港所做的。

卡麥隆6至7日訪問華府，與美國國會兩大黨及國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤，重點議題包括確保美國持續強力支持烏克蘭 ，以及中東情勢、對中策略。這是卡麥隆11月中旬獲任命為外相以來首度訪美。

在「阿斯本安全論壇」，曾在2010至2016年擔任首相期間推動英中關係「黃金時代」的卡麥隆提到，自他卸任首相以來，中國已改變，這從維吾爾人、香港民眾的遭遇，以及中國的「戰狼外交」可看出。

他指出，面對不同以往、如今明顯敵意升高的中國，英國及盟友夥伴必須強化自身體制和自我防衛，保持高度警醒，同時採取協調一致的行動。

布林肯則在與卡麥隆會晤後舉行的聯合記者會上提到，雙方會談觸及中國；面對發生在印太區域的幾個主要挑戰，英美立場一致，而這包括確保台灣海峽的和平穩定，以及抵抗中國的非市場做法。

布林肯指出，英美也在可行之處與中國接觸往來、尋求合作可能，以解決共同面臨的重大挑戰，包括人工智慧的安全風險。

卡麥隆此趟訪美一大重點是敦促深陷國內政黨政治鬥爭的美國兩黨儘快通過涉及援助烏克蘭的預算案。他在論壇演說提到，投注資源於國際事務、促進外部環境的安全穩定，對國內終究是利多。

有鑑於俄羅斯 對烏克蘭的全面侵略是第二次世界大戰結束以來一國侵略另一國、破壞他國主權的最惡劣示範，卡麥隆說，他對烏克蘭民眾的強韌、勇氣和意志毫不擔憂，但憂心西方不做該做的事。

就經濟規模、國內生產毛額（GDP）而言，烏克蘭的盟友夥伴，例如七大工業國集團（G7）國家和歐盟，與俄羅斯的實力差距約為30：1。此外，部分用於軍援烏克蘭的資金實際上並非「只出不進」，而是有助各國相關產業和技術發展。

卡麥隆說，關於支援烏克蘭，總有人要問是否「划算」，但即便軍援烏克蘭的資金相當於美國國防預算的10%，這仍是項高報酬投資。

他列舉數項「投資成果」，包括俄羅斯有一大半軍事資產遭毀、烏克蘭擊沉約1/5俄羅斯黑海艦隊、海軍實力仍待發展的烏克蘭成功擊退俄軍並在黑海開通新航道等，「若這還稱不上是一項好投資，那我真不知什麼才是」。

卡麥隆強調，若讓俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）在烏克蘭稱勝，接下來還會有其他國家受害，屆時曝險的恐怕將不僅是美國資金，而是北大西洋公約組織（NATO）成員國，甚至是美國人性命。

「我們要不要承認歐洲安全也是美國安全？」卡麥隆呼籲，歐美應團結一致，確保普亭是輸家。若美國國會遲未能通過相關預算，卡麥隆認為有兩個人將「會心一笑」：一個是普亭，另一個是中國國家主席習近平。

卡麥隆說，他可不想給普亭或習近平送上這樣的聖誕大禮。