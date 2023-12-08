美產業政策引發全球補貼競賽 搶資源又加重政府債負

拜登總統的產業政策，以稅務減免、補助和其他財務激勵措施吸引企業設廠生產太陽能板、半導體和電動車。(路透)

紐約時報報務，美國著手推進好幾代未曾有過的大規模產業政策，透過稅務減免、補助和其他財務激勵措施，吸引新設工廠生產太陽能板、半導體和電動車。但這些支出的影響範圍超出了美國。歐洲和東亞國家都斥資跟進，從而引發全球補貼競賽，並在高利率 環境下加重了各國政府債負。

美國正透過通膨削減法案（IRA）部署近4000億美元的支出和稅務減免，支持國內清潔能源產業。另有2800億美元用於半導體生產和研究設施，以及更廣泛的技術研究。根據拜登 政府，整個方案未來10年會釋出3.5兆美元的公共資金和私人投資。

其他國家指責美國實行保護主義，除了花時間向拜登政府抱怨，歐盟 、英國和部分其他國家開始討論推出自家激勵措施來抵制美國的政策，以吸引外資並阻止本國公司遷往美國。

歐洲最大商業組織「歐洲工商聯合會」（BusinessEurope）總幹事Markus Beyrer說：「我們都否認存在補貼競賽，但補貼競賽正在發生。」

但龐大的支出引發憂慮，占用政府資源可能排擠其他優先要務，以及，高利率使借貸變得更昂貴也更有風險之際、加重各國債負。

IMF第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）10月說，支出競賽「令人擔心」。她指出，每當美、歐或中國大陸頒布補貼或關稅措施，另外兩地很可能一年內就推出自己的補貼或關稅措施作為回應，「以牙還牙」。

支出競爭讓生產電池、氫氣和半導體的公司有能力「貨比三家」，或與各國政府討價還價以找到最佳落腳地。例如創立於歐洲專事鋰電池生產的Freyr Battery，在挪威蓋廠蓋到一半，得知美國推動IRA，便轉移重心到喬治亞州一家工廠。他們說，如果挪威的政策變得更友善，當地廠房就可以擴產。這似乎是零和競爭。

Quinbrook Infrastructure合夥人David Scaysbrook表示，美國清潔能源法最具影響力，「其他國家的財政火力無法匹敵。這顯然對歐盟或其他國家都是一種威脅」。