美國防授權法案 要求助台建構戰力、追蹤列管軍售延宕

圖為美國會大廈。（路透）

美國聯邦參眾兩院軍事委員會7日發布明年度國防授權法共識版本，匡列明年度預算8742億美元；內容包含為軍人加薪5.2%，應對中國大陸競爭，為台灣打造全面的訓練、諮詢與制度化的戰力建構計畫，追蹤列管對台灣軍售交付延宕的問題，並支持AUKUS 協議。

兩院軍事委員會主席和首席議員聯合表示，美國正面臨來自中國大陸、伊朗、俄羅斯和北韓的威脅，立刻採取行動捍衛國家安全至關重要。

國防授權法提供了英澳美安全夥伴關係（AUKUS）所需要的授權，讓美國與英國在未來能協助澳洲發展其核動力潛艦艦隊，首先便是美國會轉讓至少3艘維吉尼亞級潛艦給澳洲；法案還要求五角大廈和國務院 任命AUKUS資深協調員，並指示美國政府可以在台灣與烏克蘭以外的所有武器出口名單排隊中，優先加急處理AUKUS所涉及的武器出口流程。

國防授權法為烏克蘭、台灣和以色列提供軍援的暫時授權，重申根據美中三聯合公報、台灣關係法和六項保證，來強化美台夥伴關係，並以促進台灣防衛能力與和平發展兩岸關係為目標。

相較過去要求美國邀請台灣參與環太平洋軍演，卻次次落空；明年度的國防授權法有關台灣部分，聚焦在戰力建構、列管軍售交付進度、分析北京侵台對全球經濟的影響並研擬制裁工具，以及美台在數位安全等領域的軍事合作。

國防授權法再次納入強化台灣韌性法（Taiwan Enhanced Resilience Act, TERA）內容，要求美台擴大或建立全面的軍事訓練計畫；並要求國防部 長與台灣國防官員協調後，為台灣軍隊建立全面的訓練、諮詢與制度化的戰力建構計畫。

台灣對美軍購魚叉飛彈卻遲未交貨，引發關注。國會要求國務卿與國防部長未來四年內、每180天向國會報告一次對台的交付進度，必須說明提供的防衛物資與服務內容、價值、負責的辦公室以及供應商，要求報告各項防衛物資和服務預計交付的時間表，並管理延遲超過3個月以上的項目。

國防授權法要求國防部在法案通過後180天內，啟動與台灣的軍事數位安全合作建構計畫，包含維護軍事網路、基礎建設與系統的安全，對抗惡意的網路行動，運用美國的商務和國防網路安全科技來保護台灣的軍事網路、基礎建設和系統等。

此外，新法要求國家情報總監在法案生效後60天內，委外就台海變局執行若干分析，並向國會報告；研究內容包含就中國大陸武力犯台或擾台對於全球經濟（供應鏈、貿易流通、國債、GDP和失業率等關鍵經濟指標）的影響，進行全面研究；研究若北京對台灣實施軍事和經濟脅迫與封鎖，對美國自身與盟友的經濟影響；研擬包含制裁和供應鏈限制在內的經濟政策手段，目標在衝突爆發前期，能不斷升高對中國大陸經濟的衝擊力道。

針對太平洋島國，法案要求國務院情報助卿向國會報告中國大陸對太平洋島國的影響力運動，鑑別可能與中方情報合作的國家，評估台灣在太平洋的友邦馬紹爾群島、帛琉、諾魯和吐瓦魯被北京挖牆腳導致外交轉向的可能性。