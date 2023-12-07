坎伯：高度關切中國、伊朗和北韓援助俄羅斯

副國務卿被提名人、白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）7日在聯邦參議院外交委員會表示，他高度關切中國、伊朗和北韓援助俄羅斯。美聯社

副國務卿被提名人、白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）7日在聯邦參議院外交委員會表示，他高度關切中國、伊朗 和北韓援助俄羅斯 ；此外，美國必須履行對太平洋島國的承諾，否則北京將趁虛而入。

外交委員會7日邀請坎伯列席人事任命聽證會，聚焦中東衝突與俄烏戰爭。

坎伯表示，他非常擔心中國、伊朗和北韓援助俄羅斯，北京透過商業和各種手段對俄羅斯的援助令人不安，號稱中立但實際上已經選邊站；他說，威權國家會從其他威權國家身上汲取經驗，「若（俄烏戰爭）搞砸了，我們不得不關切中國會從中得到什麼啟示。」

坎伯呼籲國會支持美國對烏克蘭的追加援助預算，稱美國會與盟友夥伴從根本上支持烏克蘭，確保採取必要步驟與以色列站在一起，為加薩走廊的未來做好規畫；在印太區域，美國迫切需要與台灣站在一起並支持菲律賓。

此外，坎伯敦促國會支持美國對太平洋三島國未來20年的71億美元預算，包含密克羅尼西亞33億美元、馬紹爾群島23億美元、帛琉8.9億美元，以及美國郵政 6.34億美元以支持在當地的運作。

拜登政府去年9月揭櫫美國與太平洋諸島夥伴關係，將完成對帛琉、馬紹爾群島和密克羅尼西亞的自由聯繫邦契約（Compacts of Free Association）的續約談判列為目標之一。

美國據此為三島國提供郵政、天氣預報、空中交通管制和應急管理服務，而美國可獲得島國的軍事、情報、電信和太空探索設施的基地使用權；然美國上世紀在該區域的核試驗造成環境汙染，島民也抱怨該約定沒有充分滿足需求。

坎伯表示，北京正虎視眈眈，若美國無法滿足在自由聯繫邦契約的承諾，「如果我們沒做到，中國外交官、軍人和其他人明天就會在飛機上，嘗試為中國爭取更好的協議。」

法廣去年9月報導，過去幾年，中國試圖利用美國和島國的分歧，並趁著條約的延期談判，謀取自身在太平洋區域的利益；中方的企圖和行動都讓川普及拜登政府感到警惕。

針對伊朗，坎伯表示，伊朗不僅支持俄羅斯，強化對中同盟，還在中東衝突時援助巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）；坎伯說，伊朗意圖破壞美國在區域的目標，是美國的戰略勁敵（strategic nemesis）、是對手（antagonist），但坎伯不稱伊朗為敵人（enemy）。