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習近平會歐盟領導人 籲堅持全面戰略夥伴關係正確定位

記者廖士鋒／即時報導
歐洲理事會主席米歇爾(左起)、中國國家主席習近平與范德賴恩合影。(美聯社)
歐洲理事會主席米歇爾(左起)、中國國家主席習近平與范德賴恩合影。(美聯社)

中國國家主席習近平7日在北京會見歐盟領導人，他強調，雙方應共同努力，保持中歐關係發展勢頭，並喊話中歐要堅持全面戰略夥伴關係正確定位，做互利合作的夥伴，不斷增強政治互信，凝聚戰略共識，夯實利益紐帶，排除各種干擾，加強對話與合作，造福雙方人民。

據央視新聞消息，習近平7日上午在人民大會堂會見到訪的歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩。他表示，去年年底以來，兩位主席先後到訪，中歐戰略、經貿、綠色、數位領域高層對話取得豐富成果，中歐關係呈現鞏固發展的良好勢頭，這符合雙方利益和人民期待。「雙方應共同努力，保持中歐關係發展勢頭」。

習近平指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，中歐作為推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、宣導多樣性的兩大文明，「中歐關係關乎世界和平、穩定、繁榮」。他強調，中歐有責任共同為世界提供更多穩定性，為發展提供更多推動力，為全球治理提供更多引領和支持。

習近平還表示，站在中歐關係新起點上，雙方要堅持全面戰略夥伴關係正確定位。「中歐要做互利合作的夥伴，不斷增強政治互信，凝聚戰略共識，夯實利益紐帶，排除各種干擾，加強對話與合作，造福雙方人民。要共同應對全球性挑戰，攜手促進世界穩定、繁榮」。

根據官方先前披露的消息，7日國務院總理李強將會與兩位歐盟領導人舉行中歐領導人會晤，這是第24次會晤，也是2019年以來首次實體面對面舉行。

習近平 歐盟 國務院

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