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共和黨總統初選辯論 他再提讓台灣家庭擁槍

共和黨總統初選辯論 他再提讓台灣家庭擁槍

編譯周辰陽／即時報導
共和黨6日在阿拉巴馬州舉行總統初選第4場辯論，圖為4位參選人之一的企業家拉馬斯瓦米。(美聯社)
共和黨6日在阿拉巴馬州舉行總統初選第4場辯論，圖為4位參選人之一的企業家拉馬斯瓦米。(美聯社)

共和黨6日在阿拉巴馬州舉行總統初選第4場辯論，民調大幅領先的前總統川普照例缺席，主持人在提問時，也請4名參選人就嚇阻中國武統台灣發表意見。

根據辯論會影像、CNN與獨立報的即時報導，主持人向企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）提問，先引述他曾宣稱應讓美國步槍協會NRA在台灣開設分處，訓練與提供所有台灣家庭AR-15步槍以阻止解放軍入侵，接著提到中華民國內政部警政署2022年宣布了零槍枝政策。主持人質問拉馬斯瓦米，這是一個認真的政策草案嗎？如果不是，為什麼不停重申？

對此，拉馬斯瓦米說，他的主張是「更廣泛威懾戰略的一部分」，接著稱「我認為下一位美國總統需要非常清楚表明，至少在不遠的將來，美國將絕對保衛台灣，正是本著這樣的明確性，我們才真正實現威懾，但我有一個更廣闊的戰略，即我們需要在跟印度的關係站在正確位置，並且帶到一個新的程度」。

講完印度必須能夠封鎖中東石油運往中國的必經路線安達曼海後，拉馬斯瓦米又轉回了讓台灣家庭擁槍，「我也確實認為，（保障擁槍權的）憲法第二修正案是防範外國獨裁者的重要方式，這在美國管用，為什麼在台灣不能管用？」

影片來源：YouTube The Daily Signal

➤➤➤參院民主黨提案禁突擊步槍 共和黨擋下

新澤西州前州長克利斯蒂則在答覆拉馬斯瓦米在台灣設立NRA分會的計畫時表示，他不認為美國有憲法權力給予台灣第二修正案，接著稱要是他當選總統，而中國入侵，他會在軍事上防衛台灣，而且不害怕影響美中兩國之間的經濟關係。

曾任美國駐聯合國大使的海理，也概述她認為將阻止中國侵台的措施，她表示必須「確保我們在烏克蘭獲勝」，並讓北京當局知道解放軍入侵會面臨的後果，「他們需要知道，將有一股力量會反對他們。他們需要知道，不只是美國」，隨後強調需要更多的國際盟友。

➤➤➤獲華爾街大手筆金援 海理：我們接受，但不會被左右

佛州州長德桑提斯則表示，遏止中國的野心是他當上總統將承擔的重要任務之一。

解放軍 印度 新澤西州

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