美前大使淪「古巴間諜」 共和黨議員提案劍指北京

美國前駐玻利維亞大使羅查，被聯邦調查局指控擔任古巴間諜多年，是目前為止涉嫌間諜罪層級最高的前外交官員。（美聯社）

美國國務院 爆出前大使替古巴 擔任間諜長達40年的醜聞，共和黨國會議員以捍衛國安為由分別提案，一則要求中國外交官向國務院揭露與美國地方政府和機構的往來；二是要求制裁支持中方設在古巴的軍事與情報機構者。

司法部1日逮捕73歲的美國前駐玻利維亞大使羅查（Victor Manuel Roca），發現他自1981年起就為古巴及其情報部門工作，且騙過美國政府一路升遷；檢方稱這是美國外交史上叛國時間最久的犯罪行為。

共和黨議員將矛頭指向古巴及中國等，對美國抱持敵意的國家。

聯邦參議院外交委員會首席議員芮胥（Jim Risch）、參議員巴拉索（John Barrasso）、海格提（Bill Hagerty）、芮基茲（Pete Ricketts）和克魯茲 （Ted Cruz）上周提出「對抗在古巴的間諜與監視實體法案」，將鎖定中國在古巴設置的軍事或情報設施，對於與這些單位密切往來並提供支持的外國個人實施金融和制裁，並要求美國國務院報告中古外交往來情形、中方在古巴的軍事與情報行動、以及任何關閉中方在古巴軍事與情報機構的進展。

芮胥表示，中國共產黨與古巴存在著深厚的軍事與情報夥伴關係，直接威脅美國國家安全；中方設置在古巴的若干情報設施，距離美國海岸線不到100英里，相當接近美國軍事基地，芮胥稱這是急迫威脅。

海格提說，中國共產黨在西半球逐步成長的有害影響力，及其與古巴馬克思獨裁者的戰略關係，軍隊美國國家安全構成威脅；克魯茲表示，中國大陸是美國下世紀要面臨的最大地緣政治威脅，北京正在與美國的全球對手合作，與古巴政權的合作尤為危險，美國必須運用所有手段來應對。

此外，參議員史考特（Rick Scott）、楊恩（Todd Young）和克魯茲等人5日提出簡稱為「中共影響力法」的反腐敗政治影響力法案，要求中國大陸、古巴、伊朗及北韓等引發美國擔憂的外國使團，都要增加在美活動的透明度。

法案要求，這些駐美大使館及領事館，在其所有外交人員與美國地方行政官員、教育及研究機構人員舉行官式會議或拜會前，都必須先通知美國國務院；而美國國務院需定期向國會和美國總統報告此事，以確保外國政府在美國國內活動的透明度。

史考特表示，此一做法為恢復川普時期的要求；當中國共產黨持續購買美國農田、滲透入美國校園、並嘗試影響地方與政府的決定時，國會必須採取行動捍衛美國利益。