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麗茲‧錢尼考慮以第三黨身份角逐總統大選

記者顏伶如／即時報導
前任共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。（路透）
前任共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。（路透）

前任共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)接受華盛頓郵報專訪時說，現正考慮以第三黨身份角逐2024年總統大選。長期以來公開批評前總統川普的錢尼說，願意盡一切所能，避免川普再度入主白宮。

57歲的錢尼原本在眾院共和黨團位居第三號人物，擔任眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席，但因與川普唱反調而被拔除主席頭銜。2023年1月，國會議員任期屆滿後，錢尼並未尋求連任。她的父親是前副總統狄克‧錢尼(Dick Cheney)。

錢尼4日接受華盛頓郵報專訪時說，如果是在幾年之前，根本不會想到要以第三黨身份參選，但如今體認到只要川普持續掌控共和黨，美國民主顯然就會瀕臨危險，國際社會的民主同樣面臨威脅。

不過，報導分析，由於錢尼參選有機會吸引獨立選民、前任共和黨員以及某些民主黨員支持，兩黨人士對於她角逐大選的都感到不樂觀，恐怕出現適得其反的結果，因為將造成拜登總統票源流失。

錢尼說，各種因素目前都在考量當中，未來幾個月將有最終決定。她表示，絕對不會做出任何助長川普重返白宮的事情。

倘若考慮結果是不參選總統，錢尼則不排除投票支持拜登，也不排除幫拜登助選。

她表示，將運用自己的影響力，確保選民不要選出以挺川陣營人馬為主的眾院共和黨多數席次。她指出，不分政黨背景，只要是支持憲法、認真做事的候選人，她就願意支持。

共和黨 川普 拜登

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