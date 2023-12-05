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PISA國際評比出爐 美國學生數學成績創歷年新低

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PISA國際評比出爐 美國學生數學成績創歷年新低

記者顏伶如／即時報導
華盛頓郵報報導，全美教育統計中心主任卡爾(Peggy Carr)指出，評比結果再一次證明學生的數學學習出現危機，「但我們直到現在才看到這是存在於全球各地的問題」。（美聯社）
華盛頓郵報報導，全美教育統計中心主任卡爾(Peggy Carr)指出，評比結果再一次證明學生的數學學習出現危機，「但我們直到現在才看到這是存在於全球各地的問題」。（美聯社）

國際學生能力評量計畫(Program for International Student Assessment，PISA)5日公布年度評比結果，15歲美國學生數學成績創歷年新低紀錄。這次評比結果來自2022年測驗，全球81個國家、共計62萬名學生參加考試。

美國地區的PISA測驗是由教育部旗下全美教育統計中心(National Center for Education Statistics)主辦。華盛頓郵報報導，全美教育統計中心主任卡爾(Peggy Carr)指出，評比結果再一次證明學生的數學學習出現危機，「但我們直到現在才看到這是存在於全球各地的問題」。

美國學生通常在15歲時接受PISA測驗，分為數學、科學、閱讀三項大項，考試每隔三年舉行一次。受到疫情影響，上一次測驗延後一年舉行。PISA由經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development，OECD)統籌舉辦。

統計顯示，滿分1000分的數學測驗當中，美國學生在2018年平均得分為478分，到了2022年則退步到465分。若與第一次參加評比的2003年分數對照，美國學生成績退步18%。

芬蘭、挪威、波蘭、斯洛維尼亞等國，過去幾年在PISA評比向來名列前茅，但最新公布的結果則顯示，數學成績退步幅度都超過10%。卡爾表示，由此可見全球各地學生的數學學習出現掙扎。

值得欣慰的是，美國學生的閱讀、科學成績保持平穩，與2018年、2022年相比變化不大。卡爾表示，這個結果讓人對於美國學生未來努力彌補落後存有希望。

在最新公布的評比報告中，美國學生閱讀成績在81個國家當中排名第6，科學成績排名第10，數學成績排名第26，與2018年分數相比，當年美國學生分數排名依次為第8名、第11名、第29名。

疫情 華盛頓郵報 教育部

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