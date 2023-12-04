COP28峰會／加州檢察總長為什麼帶頭告石化業者？
聯合國第28屆氣候峰會（COP28）今年選在阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行，遭外界批評是一場石化業者的大型漂綠嘉年華。加州檢察總長馮塔（Rob Vonta）批評石化業者過去半個世紀以來持續用謊言遮掩自己的責任，有策略的操縱輿論抹黑科學家、質疑氣候變遷，稀釋社會對化石燃料的反對聲浪；當化石燃料業者說要參與氣候變遷治理時，必須睜大眼睛看看他們是不是故技重施。
非營利組織生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）台裔美籍的資深律師蘇安君（Jean Su）指出，COP28被稱為「化石燃料的COP」，會場上化石燃料遊說團體的數量創下紀錄，也是首次由大型石油公司主管來擔任氣候談判的主席，因此大家必須要更堅定立場、大聲疾呼，要求政治領袖們採取真正的氣候行動：全面、永遠且立即逐步淘汰化石燃料。
今年9月，加州政府向全球五大石化集團埃克森美孚公司（Exxon Mobil）、殼牌集團（Shell）、英國石油公司（BP）、康菲石油公司（ConocoPhillips）和雪佛龍公司（Chevron），以及代表美國石油和天然氣產業的美國石油業協會（American Petroleum Institute）提告。馮塔是整起訴訟的發起人。
馮塔批評，這些石化業者早在1960年代就注意到他們的產品可能會造成氣候變遷，卻刻意隱瞞這件事情，數十年來他們花費數百萬美元做一場戰略性的大型詐騙廣告，偽裝成合法科學機構發表文章、質疑氣候變遷的嚴重性與急迫性。
「直到今天，這些化石燃料財團仍試圖以謊言轉移焦點。」馮塔說，美國石油協會吹捧天然氣的減碳價值，把化石燃料當作氣候解決方案、聲稱化石燃料是乾淨的，透過「漂綠」（Greenwashing）扮成能因應氣候變遷的低碳、永續能源公司，「他們只是在撒謊，試圖繼續轉移消費者的注意力。」
近年來，全球化石燃料業者主張以「氫能」與「碳捕捉」（CCUS）作為氣候解決方案，包含台灣的台電、中油也以此作為氣候投資。當被記者問到，這會不會是新的「漂綠」手段時，馮塔回應，必須遵循科學、客觀數據和證據來了解這些技術對環境產生的具體影響，必須嚴謹地檢視這些業者的論述，避免只是無效的氣候解決方案。
記者問，COP28由石油公司高層主管作為主席是否合理？馮塔認為，石化業者在內的各種利益關係人確實應該坐上氣候談判桌討論，但我們必須睜大眼睛檢視石化業者的言論，他們肯定會提出許多似是而非的主張來保護化石燃料及自身利益，「但科學會告訴我們何謂謊言、何謂真實。」
馮塔說，氣候危機是一場「不公平」的危機，對弱勢家庭、低收入戶以及被忽視的族群造成嚴重傷害，他們的資源不足、負擔沉重，而氣候危機的始作俑者就是那些只顧追求商業利益、不顧民眾健康安全的大型化石燃料財團。
馮塔批評，這些石化業者賺取大量利潤，卻將成本外部化，產生傷害環境、傷害我們下一代未來的代價，人民的房屋被野火焚毀、被洪水淹沒，工人必須冒著生命危險在高溫下工作，公路和鐵路也因為極端氣候而毀損，「我們付出數十億美元的社會成本，他們卻持續賺取數千萬元的收入，是時候要讓他們為自己的行為付出責任，是時候要站出來捍衛公共健康、還有我們下一代的未來。」
談到自己為何站出來打擊化石燃料。馮塔說，他女兒讀高中時告訴他：「我不想要結婚生子，因為我覺得把孩子帶來這樣的世界並不負責，這很奇怪嗎？」那句話一拳打中了他，他當時就意識到，身為父母親，我們應該要給孩子們比自己所擁有更好的東西，但為何眼睜睜看著世界環境持續惡化，讓下一代面對的未來愈來愈糟糕？
馮塔說，自己受到下一代的影響，也受到上一代的鼓勵，因為公平正義是一代又一代的人持續努力爭取而來的。他的父母那一代爭取族群平等、勞動權益，「而現在換我們這一代要站出來追求下個世代的環境正義。」
「有人說，當加州改變時，整個國家也會跟著一起改變。」馮塔表示，加州長期以來一直站在保護環境和減緩氣候變遷最前面，未來也會繼續往前，「作為世界第五大經濟體，我們有能力也必須承擔更多任務。」他說，對石化業者的起訴只是一個開始，接下來加州司法部門也著手調查石化業者是否助長全球塑膠汙染危機、是否該為環境汙染負責。他也正在與保險公司討論氣候變遷中保險法規的問題，「追求正義的道路才剛開始，我希望有更多人一同加入。」
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