COP28峰會／加州檢察總長為什麼帶頭告石化業者？

加州檢察總長馮塔（Rob Vonta）3日出席COP28氣候峰會，嚴詞批評化石燃料業者長期漂綠、淡化自身的氣候責任，一番話獲得全場起立鼓掌。(願景工程記者孫文臨／攝影)

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）今年選在阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行，遭外界批評是一場石化業者的大型漂綠嘉年華。加州 檢察總長馮塔（Rob Vonta）批評石化業者過去半個世紀以來持續用謊言遮掩自己的責任，有策略的操縱輿論抹黑科學家、質疑氣候變遷 ，稀釋社會對化石燃料的反對聲浪；當化石燃料業者說要參與氣候變遷治理時，必須睜大眼睛看看他們是不是故技重施。

非營利組織生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）台裔美籍的資深律師蘇安君（Jean Su）指出，COP28被稱為「化石燃料的COP」，會場上化石燃料遊說團體的數量創下紀錄，也是首次由大型石油 公司主管來擔任氣候談判的主席，因此大家必須要更堅定立場、大聲疾呼，要求政治領袖們採取真正的氣候行動：全面、永遠且立即逐步淘汰化石燃料。

今年9月，加州政府向全球五大石化集團埃克森美孚公司（Exxon Mobil）、殼牌集團（Shell）、英國石油公司（BP）、康菲石油公司（ConocoPhillips）和雪佛龍公司（Chevron），以及代表美國石油和天然氣產業的美國石油業協會（American Petroleum Institute）提告。馮塔是整起訴訟的發起人。

馮塔批評，這些石化業者早在1960年代就注意到他們的產品可能會造成氣候變遷，卻刻意隱瞞這件事情，數十年來他們花費數百萬美元做一場戰略性的大型詐騙廣告，偽裝成合法科學機構發表文章、質疑氣候變遷的嚴重性與急迫性。

「直到今天，這些化石燃料財團仍試圖以謊言轉移焦點。」馮塔說，美國石油協會吹捧天然氣的減碳價值，把化石燃料當作氣候解決方案、聲稱化石燃料是乾淨的，透過「漂綠」（Greenwashing）扮成能因應氣候變遷的低碳、永續能源公司，「他們只是在撒謊，試圖繼續轉移消費者的注意力。」

近年來，全球化石燃料業者主張以「氫能」與「碳捕捉」（CCUS）作為氣候解決方案，包含台灣的台電、中油也以此作為氣候投資。當被記者問到，這會不會是新的「漂綠」手段時，馮塔回應，必須遵循科學、客觀數據和證據來了解這些技術對環境產生的具體影響，必須嚴謹地檢視這些業者的論述，避免只是無效的氣候解決方案。

記者問，COP28由石油公司高層主管作為主席是否合理？馮塔認為，石化業者在內的各種利益關係人確實應該坐上氣候談判桌討論，但我們必須睜大眼睛檢視石化業者的言論，他們肯定會提出許多似是而非的主張來保護化石燃料及自身利益，「但科學會告訴我們何謂謊言、何謂真實。」

馮塔說，氣候危機是一場「不公平」的危機，對弱勢家庭、低收入戶以及被忽視的族群造成嚴重傷害，他們的資源不足、負擔沉重，而氣候危機的始作俑者就是那些只顧追求商業利益、不顧民眾健康安全的大型化石燃料財團。

馮塔批評，這些石化業者賺取大量利潤，卻將成本外部化，產生傷害環境、傷害我們下一代未來的代價，人民的房屋被野火焚毀、被洪水淹沒，工人必須冒著生命危險在高溫下工作，公路和鐵路也因為極端氣候而毀損，「我們付出數十億美元的社會成本，他們卻持續賺取數千萬元的收入，是時候要讓他們為自己的行為付出責任，是時候要站出來捍衛公共健康、還有我們下一代的未來。」

談到自己為何站出來打擊化石燃料。馮塔說，他女兒讀高中時告訴他：「我不想要結婚生子，因為我覺得把孩子帶來這樣的世界並不負責，這很奇怪嗎？」那句話一拳打中了他，他當時就意識到，身為父母親，我們應該要給孩子們比自己所擁有更好的東西，但為何眼睜睜看著世界環境持續惡化，讓下一代面對的未來愈來愈糟糕？

馮塔說，自己受到下一代的影響，也受到上一代的鼓勵，因為公平正義是一代又一代的人持續努力爭取而來的。他的父母那一代爭取族群平等、勞動權益，「而現在換我們這一代要站出來追求下個世代的環境正義。」